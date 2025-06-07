5 ранніх ознак, які можуть свідчити про викидень

Зазвичай ознаками викидня у жінки вважають болісні кровотечі та сильні спазми.

Насправді втрата дитини не завжди настільки явна, розповіла Clevelend Clinic акушерка-гінекологиня Ерін Гіггінс. Лікарка пояснила, які симптоми можуть викликати занепокоєння у вагітних і що вони можуть означати.

Чи буває викидень безсимптомним?

Часто викидні не супроводжується жодними ознаками. Немає кровотечі, болю чи інших очевидних проявів проблем із плодом. Такі ситуації називають завмерлою вагітністю.

За таких обставин випадку відбувається припинення та загибель плоду на ранніх етапах вагітності без фізичного відторгнення.

"Часто пацієнтки не знають, що в них викидень, поки не пройдуть ультразвукове дослідження, або аналізи не покажуть зниження гормону вагітності ХГЛ (хоріонічного гонадотропіну людини, який виділяє плацента – ред.)", – пояснила лікарка.

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Фахівці вважають, що ризик завмерлої вагітності найвищий приблизно в період від шостого до восьмого тижня вагітності. Однак будь-яка втрата вагітності до 20 тижня називають викиднем.

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Які ранні ознаки викидня?

Кровотеча

Вагінальна кровотеча є найпоширенішим проявом втрати вагітності. Вона може варіюватися від легкої до сильної, а також містити згустки крові або сірувато-білу тканину, розповіла акушерка.

Однак кров можна спостерігати і при менш небезпечних станах, як-от субхоріальній гематомі (крововилив під зовнішньою оболонкою плоду) або ектропіону шийки матки (виворот слизової в піхву).

Спазми

Сильний біль та спазми вважають одним із проявів викидня, особливо якщо він виникає разом із кровотечею.

За словами Ерін Гіггінс, незначний дискомфорт у ділянці внизу живота може бути нормальними під час вагітності. Легкі, схожі на менструальні, болі в животі поширені на перших тижнях розвитку плоду.

Зменшення симптомів вагітності

Після викидня зникають ранні ознаки вагітності, як-от ранкова нудота та біль у грудях.

"Іноді жінки хвилюються, якщо в них раптово зникає нудота або втома. Однак це звичайні покращення, які настають через 10-12 тижнів вагітності", – зауважила лікарка.

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Зміни у вагінальних виділеннях

Ймовірною ознакою викидня є темно-коричневі виділення, які нагадують кавову гущу.

"Це пов’язано зі старою кров’ю, яка виходить із матки", – пояснила докторка Гіггінс.

Нормальні виділення у вагітних можуть бути водянистими, білими, прозорими або блідо-жовтими. Часом у вагітних збільшується кількість цервікального слизу (секрету просвіту шийки матки) через вищі показники гормону прогестерону.

Біль у попереку

Іноді під час викидня матка скорочується, щоб виштовхнути тканину. Цей процес може проявлятися в легких або сильних болях у м’язах спини.

При цьому у 40% вагітних біль у спині спричиняють нормальні гормональні зміни та розм’якшення зв’язок.

Коли варто звернутися до лікаря?

Лікарка наголошує, що не завжди окремі ознаки раннього викидня мають бути причиною для занепокоєння, хоч під час вагітності і варто особливо уважно ставитися до змін в організмі.

За її словами, навіть спазми та кровотеча не завжди свідчать про втрату вагітності.

Існує багато причин, за яких виділення крові може бути нормальним. Наприклад, імплантаційна кровотеча виникає тоді, коли запліднена яйцеклітина кріпиться в слизовій оболонці матки.

"Нерідко під час вагітності виникають кров’янисті виділення або невелика кількість крові.

Обов’язково повідомте про це свого лікаря, щоб він міг з’ясувати причину та стежити за станом", – рекомендує Ерін Гіггінс.

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Під час вагітності обов’язково слід навідатися до лікаря, якщо в жінки виникає сильна вагінальна кровотеча. Подекуди цей стан може потребувати невідкладної медичної допомоги.

Проявами інфекції можуть бути:

сильний біль у животі;

лихоманка;

виділення з піхви з неприємним запахом.

Лікарка наголошує, що вагітні можуть звертатися до свого лікаря навіть із менш тривожними симптомами. Якщо є занепокоєння, завжди варто бути обережним, вважає Ерін Гіггінс.

"Якщо ви не впевнені або хвилюєтеся про щось, зателефонуйте своєму лікарю", – радить фахівчиня.

Раніше ми розповідали, чому трапляється викидень та які стан можуть його спровокувати.