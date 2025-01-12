Що таке біологічний вік і як його можна виміряти

Щоб сповільнити свій біологічний годинник, потрібно дбати про своє тіло

"Тобі стільки років, на скільки почуваєшся", – кажуть у народі. І наука підтверджує цю думку.

Вчені вважають, що хронологічний вік (фактична тривалість життя) не є інформативним показником стану здоров’я організму. Біологічний вік є більш точно вказує на те, наскільки швидко старіють клітини, тканини та органи людини.

Лікарка сімейної медицини Саадія Хуссейн розповіла Cleveland clinic все, що треба знати про біологічний вік і кроки, які можуть уповільнити процес старіння.

Що таке біологічний вік?

Визначаючи біологічний вік, вчені зважають на те, скільки пошкоджень зазнали ваші клітини протягом життя. Ці пошкодження природно виникають із віком.

Іншими факторами, які впливають на біологічний вік, є гени, звички та фізичне середовище.

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"Біологічний вік слід сприймати як відображення загального здоров’я та потенційного довголіття", – каже докторка Хуссейн.

Зрілий біологічний вік пов’язують із більш раннім розвитком хронічних захворювань, зокрема:

Як визначається біологічний вік

"Протягом багатьох років дослідники вивчали способи вимірювання біологічного віку людини. Одним із найпоширеніших маркерів, які використовують сьогодні, є метилювання ДНК – ідея, вперше опублікована в 2013 році", – каже докторка Хуссейн.

Метилювання ДНК відбувається, коли невеликі групи хімічних речовин, які називаються метильними сполуками, приєднуються до ДНК ваших клітин. Метилювання не впливає на послідовності ДНК, але може порушити функції клітин, особливо пов’язаних зі старінням і віковими захворюваннями.

Рівень метилювання ДНК у клітинах потім використовують для розрахунку біологічного віку, який ще називають епігенетичним годинником.

Інший спосіб оцінити біологічний вік – використати стандартні аналізи крові та фізичні характеристики. Дослідники розробили складні рівняння (алгоритми), які поєднують різні клінічні вимірювання, зокрема:

кров’яний тиск;

глікемію (вміст глюкози в крові);

рівень холестерину;

серцевий ритм;

зріст і вагу.

Чи можете ви покращити свій біологічний вік?

"Є багато речей, які ви можете зробити, щоб сповільнити свій біологічний годинник, навіть якщо ви точно не знаєте, скільки вам "років".

Для цього потрібно дбати про своє тіло, використовуючи перевірені часом стратегії", – каже докторка Хуссейн.

Ось деякі з них.

Вживання здорової їжі. Найкращі продукти для запобігання старінню – це фрукти та овочі, цільні зерна, здорові жири та нежирні білки.

"Якщо ви не впевнені, з чого почати, спробуйте середземноморську дієту. Такий спосіб харчування має багато підтверджених переваг для здоров’я, зокрема збільшення тривалості життя", – пояснює лікарка.

Регулярно займатися спортом. Дослідження свідчать, що фізичні вправи можуть допомогти жити здоровіше та довше. Фахівці рекомендують принаймні 150 хвилин аеробних вправ середньої інтенсивності на тиждень, а також дві сесії силових тренувань.

Добре виспатися. Поганий сон може сприяти старінню. Дослідження показало, що майже 8% смертей пов’язані з поганим режимом сну. Щоб жити довше, прагніть спати від семи до дев’яти годин щоночі.

Зменшення стресу. Хронічний стрес завдає шкоди вашому організму та може прискорити старіння. Фізичні вправи, правильне харчування та сон можуть зменшити стрес. Для боротьби зі стресом також ефективні медитація та йога.

Кинути палити. Куріння позбавляє років життя. Але є докази того, що припинення куріння в будь-якому віці може зупинити цей процес і допомогти жити довше.

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Чи можуть ліки уповільнити біологічне старіння?

Вчені давно шукають ліки, які могли б уповільнити старіння. Однак наразі Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) не схвалило жодних препаратів для застосування проти старіння. Деякі зараз вивчають, але це займає багато часу.

Лікарка радить бути обережним з будь-якими добавками, які рекламують як такі, що уповільнюють старіння, а натомість рекомендує дотримуватися здорових звичок.