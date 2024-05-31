Коли з'явився атеросклероз? Вчені виявили цю недугу ще у стародавніх мумій

Науковці з'ясували, що атеросклероз був поширеним протягом тисячоліть. Ознаки недуги вони виявили у стародавніх мумій.

Результати цього дослідження опублікували в European Heart Journal, пише MedicalXpress.

Атеросклероз – це серцево-судинне захворювання, яке виникає, коли артерії закупорюються надлишковими відкладеннями холестерину і жирів.

Комп’ютерна томографія показала, що більше третини (37%) з 237 дорослих мумій, які досліджували вчені, мали ознаки атеросклерозу. Всім їм було понад 4 тисячі років.

Мумії належали до різних культур, зокрема були:

стародавніми єгиптянами;

древніми перуанцями з низовини;

давніми високогірними болівійцями з Анд;

мисливцями-збирачами з Алеутських островів XIX століття;

інуїтами з Гренландії XVI століття

предками пуебло;

кочівниками з пустелі Гобі середніх віків.

Науковці зазначають, що такі результати дослідження свідчать про вроджений ризик атеросклерозу у людей. Накопичення бляшок – жирових відкладень в артеріях – часто може призвести до серцевого нападу та інсульту.

"Ми виявили атеросклероз у мумій всіх часових періодів: ще до 2500 року до нашої ери захворювання траплялося як у чоловіків, так і у жінок, як серед еліт, так і серед нееліт у всіх семи досліджуваних культурах.

Це ще раз підтверджує наше попереднє спостереження, що атеросклероз – це не сучасна хвороба, викликана нашим теперішнім способом життя," – каже кардіолог з Інституту серця в Канзас-Сіті Рендалл Томпсон.

"Більшість випадків атеросклерозу в мумій відповідали раннім стадіям серцевих захворювань, які часто виявляють на комп’ютерній томографії у сучасних пацієнтів," – зазначили науковці.

За їхніми словами, сучасні фактори ризику серцево-судинних захворювань, як-от куріння, малорухливий спосіб життя та нездорове харчування, можуть погіршити атеросклероз, який і так є частиною процесу старіння.

"Саме тому так важливо контролювати ті фактори ризику, на які ми можемо впливати", – каже Томпсон.

Раніше ми розповідали, що італійські науковці виявили мікропластик в артеріях людей, які мають атеросклероз, і пов'язали це з ризиками для пацієнтів.