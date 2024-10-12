Вчені виявили неочевидний зв'язок між серцевими хворобами та мозком. До чого тут деменція?

Збереження гостроти розуму з віком залежить від здоров'я серця. Тож, на думку вчених, деменцію можна попередити завдяки правильному способу життя.

Про це заявили в Американській кардіологічній асоціації (АКА), пише CNN.

"Деменція зазвичай розглядається як невиліковна і невблаганна хвороба, якій неможливо запобігти.

Однак дані показують, що дотримання здорового способу життя та раннє виявлення і лікування судинних факторів ризику можуть допомогти зберегти нормальну функцію мозку та зменшити тягар хвороби Альцгеймера й інших пов’язаних з нею деменцій", – зазначив професор неврології та реабілітації в Медичному коледжі Університету Іллінойсу доктор Фернандо Тестай.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, ішемічна хвороба серця, під час якої бляшки накопичуються в артеріях, є однією з головних причин смерті у світі. Для порівняння, кількість жертв цієї хвороби за 20 років зросла в 1,5 раза – з 6,4 мільйона у 2000 році до 9,1 мільйона у 2021 році.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також : Падіння можуть підвищити ризик розвитку деменції у людей похилого віку – дослідження

Ця хвороба також впливає на мозок. Звуження артерій, яке виникає при ішемічній хворобі серця та високому кров’яному тиску, може зменшити кровообіг і спричинити пошкодження дрібних кровоносних судин головного мозку. Це своєю чергою може призвести до когнітивних розладів.

Вчені навіть підрахували, що люди з ішемічною хворобою серця мають на 27% вищий ризик майбутньої деменції, порівняно з тими, хто не має серцевих захворювань.

Високий кров'яний тиск і діабет 2-го типу також можуть зменшити приплив крові до мозку та посилити запальні процеси в організмі. Це також призводить до зниження когнітивних функцій і розвитку деменції.

Covid-19 також може збільшити ризик серцевих нападів, інсультів і смертей протягом трьох років після зараження.

Вчені попереджають, що до 81% людей із серцевою недостатністю можуть мати певну форму когнітивного зниження, яке впливає на їх пам’ять, мову або здатність мислити та планувати.

"Нові дані свідчать про те, що двосторонній зв’язок між серцем і мозком глибший, ніж ми думали. Судинні фактори ризику, пов’язані з серцевими захворюваннями, як-от діабет, можуть підвищити рівень бета-амілоїду в мозку, що визнаний ключовим маркером хвороби Альцгеймера.

Своєю чергою, бета-амілоїд був виявлений у серці, і він пов’язаний із серцевою дисфункцією. Ці висновки свідчать про фундаментальний біохімічний зв’язок між серцем і мозком", – зауважив доктор Фернандо Тестай.

Читайте також : Вчені назвали напій, щоденне споживання якого знижує ризик серцевих хвороб та діабету

Невеликі крововиливи в мозок, які називаються мікрокрововиливами, також можуть призвести до зниження когнітивних функцій. Найчастіше вони трапляються у людей з фібриляцією передсердь (тобто нерегулярним серцебиттям). У них на 39% підвищується ризик розвитку проблем з пам’яттю або мисленням.

Навіть дієтичні напої можуть підвищити ризик небезпечних захворювань серця на 20%.

Тому фахівці закликають зосередитись на зміні способу життя – краще спати, більше ходити, харчуватися збалансовано та намагатись менше стресувати.

"Люди створені для того, щоб жити зовсім інакше, ніж ми живемо сьогодні, і важливо розуміти, наскільки неймовірно важливим є спосіб життя", – додав директор відділу профілактики серцево-судинних захворювань і здоров’я доктор Ендрю Фрімен.