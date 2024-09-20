Вчені назвали напій, щоденне споживання якого знижує ризик серцевих хвороб та діабету

Помірне споживання кави на постійній основі може допомогти в профілактиці низці захворювань, як-от цукровий діабет 2-го типу, ішемічна хвороба серця та інсульт.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, пише Medical news Today.

Зазначається, що люди, які щодня вживали три чашки кави або 200-300 міліграмів кофеїну, мали на 48,1% менший ризик розвитку нових кардіометаболічних захворювань порівняно з тими, хто майже не споживав кофеїну.

Водночас ті, хто вживав менше ніж 100 мг кофеїну на день, мали менший ризик хвороб на 40,7%.

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Що таке кардіометаболічні захворювання

Кардіометаболічні захворювання – це комплекс захворювань, які включають поширені недуги, як-от цукровий діабет 2-го типу, ішемічна хвороба серця, інсульт та інші патології, що безпосередньо пов'язані з роботою серцево-судинної та метаболічної систем.

Наявність навіть одного з цих захворювань подвоює ризик смерті, а наявність кількох захворювань одночасно може збільшити ризик смертності в сім разів.

Крім того, люди з кардіометаболічною мультиморбідністю мають вищий ризик втрати фізичних функцій і частіше зазнають стресу.

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Як досліджували вплив кави

Дослідження, проведене на основі даних UK Biobank, охоплювало більше 500 тисяч людей віком від 37 до 73 років. Учасники надавали інформацію про своє здоров'я, зокрема історію хвороб, лікарняні дані та самозвіти про споживання кофеїну.

Після відбору тих, хто надавав повну інформацію про вживання кофеїну, дослідники проаналізували дані понад 360 тисяч осіб.

Більше ніж просто кофеїн

Кава та чай містять сотні біоактивних сполук, як-от флавоноїди та поліфеноли, які мають антиоксидантні та протизапальні властивості.

Саме ці речовини можуть сприяти зниженню ризику серцево-судинних та метаболічних захворювань. Зокрема, вони можуть допомагати організму краще використовувати інсулін, що важливо для запобігання діабету 2-го типу.

Дослідники також зазначили, що попри корисні властивості кави та чаю, інші кофеїновмісні напої, як-от енергетики та газовані напої, не мають такого ж позитивного ефекту. Високий вміст цукру у цих напоях може нейтралізувати будь-які корисні властивості кофеїну.

Необхідність поміркованості

Попри численні переваги, які кофеїн може мати для серцево-судинної системи, лікарі застерігають щодо надмірного споживання цього стимулятора.

За рекомендаціями Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA), безпечна добова доза кофеїну для здорових дорослих становить до 400 мг, що відповідає приблизно 4-5 чашкам кави.

Проте, важливо враховувати, що не всім підходить споживання кофеїну. Людям з підвищеним артеріальним тиском, серцевими аритміями, шлунковими виразками, тривожними розладами або вагітним жінкам варто обмежувати споживання цього стимулятора.

Як кофеїн впливає на рівень глюкози

Цікавий аспект, пов'язаний з діабетом, полягає в тому, що кофеїн може тимчасово підвищувати рівень цукру в крові у людей із діабетом 2-го типу. Це відбувається через зниження чутливості до інсуліну, що призводить до незначного підвищення рівня глюкози після їжі.

Попри цей побічний ефект загальний вплив помірного споживання кофеїну виявляється корисним для зниження ризику розвитку кардіометаболічних захворювань.

Нагадаємо, що італійські науковці заявили, що еспресо може запобігти розвитку хвороби Альцгеймера.