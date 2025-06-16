Дослідники назвали фактор, який подвоює ризик деменції в старших чоловіків

Науковці не знають, чому особливість ДНК збільшує ризики деменції лише в чоловіків

Подвоїти шанси розвитку деменції серед чоловіків старшого віку можуть дві копії варіанта гена HFE. Ця частина ДНК бере участь у регулюванні рівня заліза в організмі, вона поширена серед людей європейського походження.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на дослідження, яке незабаром опублікують у журналі Neurology.

У своїй роботі науковці зосередилися на даних про здоров'я понад 12 тисяч австралійців європейського походження віком понад 70 років, яким не діагностували деменцію, погіршення когнітивних функцій чи серцево-судинні захворювання.

Автори роботи шукали в їхній ДНК варіанти гена HFE. Вони виявили, що чоловіки з двома копіями варіанта p.C282Y цього гена можуть розвинути гемохроматоз. Це стан, який спричиняє надлишок заліза в організмі, що може стати причиною цирозу, раку печінки, крихкості кісток, артриту та деменції.

При цьому кожна третя людина у світі має один варіант цього гена, а кожна 36-та – дві його копії.

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"Наявність лише однієї копії цього варіанта гена не впливає на здоров’я людини та не збільшує ризик розвитку деменції. Однак ми виявили, що дві копії більш ніж подвоюють шанси деменції у [раніше здорових] чоловіків, але не у жінок", – пояснив співавтор дослідження Джон Олінік з Медичного дослідницького інституту Кертіна в Перті (Австралія).

За підрахунками вчених, серед учасників дослідження у 2,39 раза вищі ризики деменції мали ті чоловіки, які мали дві копії гена, порівняно з тими, хто не мав жодної. У жінок подібного зв’язку не виявили.

Хоча під час роботи в чоловіків рівень заліза (феритину) був "значно вищий", ніж у жінок, вчені не знайшли зв'язку між його рівнем і ризиками деменції.

Дослідження ґрунтується на попередніх роботах про те, що варіанти гена HFE можуть впливати на деменцію. Хоча варіант p.H63D також може пошкоджувати мозок, на відміну від p.C282Y він не викликає перевантаження організму залізом.

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Причини статевих відмінностей у ризику розвитку хвороби залишаються незрозумілими, зазначають автори дослідження.

Нагадаємо, вчені виявили, що люди, які народилися в останні десятиліття, мають нижчий ризик деменції, порівняно з попередніми поколіннями.