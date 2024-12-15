Вчені виявили ще одну потенційну небезпеку інтервального голодування

Науковці з'ясували, що інтервальне голодування здатне уповільнити ріст волосся. Ідеться про дієту, за якої харчуються у визначений час, а під час решти для уникають вживання їжі.

Негативний наслідок такого підходу виявили автори дослідження, опублікованого в журналі Cell, інформує Medical News Today.

У ході роботи група науковців спершу прослідкувала наслідки інтервального голодування на поголених мишах.

Тварин попередньо розділили на дві групи, які мали різні режими харчування:

перша не мала їжі протягом 16 годин, а тоді могла їсти 8 годин поспіль;

друга отримувала необмежений доступ до їжі.

Вчені виявили, що через 90 днів після інтервального голодування шерсть у мишей відростала лише частково. При цьому тварини з контрольної групи відновили більшу частину волосяного покриву через 30 днів.

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Дослідники отримали подібні результати під час невеликого клінічного випробування за участі 49 здорових молодих людей.

Серед учасників, які вдавалися до інтервального харчування, волосся відростало на 18% повільніше, порівняно з тими, хто дотримувалися звичайної дієти.

Водночас автори дослідження зауважують, що людська популяція "дуже неоднорідна", тому наслідки інтервального голодування можуть відрізнятися.

Чому інтервальне харчування впливає на ріст волосся?

Науковці вважають, що стовбурові клітини волосяних фолікулів під час інтервального голодування не можуть впоратися зі стресом, який виникає, коли організм "перемикається" між використанням для свого функціонування різних видів "палива" – глюкози та жиру.

На їхню думку, саме це призводить до уповільнення росту волосся.

Як пояснив доктор медичних наук Ганс Шмідт-молодший, який не брав участі в дослідженні, ріст волосся в ссавців циклічний і передбачає різні фази:

безпосередньо росту;

відпочинку;

випадіння.

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Натомість інтервальне голодування порушує цей процес, впливаючи на фази спокою та росту.

"Це порушення в деяких випадках призводить до уповільнення або зниження росту волосся. Механізм включає зміни в гормональній регуляції, метаболічних шляхах і навіть функції стовбурових клітин у волосяних фолікулах. Існуватимуть і звичайні періоди випадання, які посиляться без періоду активного росту", – зауважив Ганс Шмідт-молодший.

Наслідки інтервального голодування під час дослідження були більш явними для мишей, адже вони мають вищу швидкість метаболізму, порівняно з людьми.

"Миші мають дуже високу швидкість метаболізму порівняно з людьми, тому голодування та перемикання метаболізму мають сильніший вплив на стовбурові клітини волосяних фолікулів миші.

Ми бачимо більш м’який ефект у людей. Отже, відростання волосся все-таки відбувається, але трохи повільніше, ніж зазвичай", – пояснює доктор, головний дослідник Інституту наук про життя Університету Вестлейк (Китай) та провідний автор дослідження Бінг Занг.

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Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!