Чи можуть діти приймати популярні ліки від ожиріння? Вчені мають відповідь

Препарати від ожиріння і діабету, які здобули особливу популярність останнім часом, можуть допомагати дітям віком від 6 до 11 років зменшити індекс маси тіла. Натомість досі невідомо, які побічні дії вони можуть мати для їхнього організму та розвитку.

Попередні дослідження показали, що багато підлітків з ожирінням втрачають значну кількість ваги після вживання препаратів, які імітують природний гормон глюкагоноподібний пептид (GLP-1), що відповідає за відчуття голоду, пише Nature.

Натомість досі не було відомостей про те, який вплив препарати типу Ozempic і Wegovy, Saxenda та Victoza, що схвалені в США та Європі для людей віком від 12 років, впливають на менших дітей.

До дослідження, результати якого опублікували в журналі The New England Journal of Medicine, залучили 82 дітей віком від 6 до 11 років.

Усіх учасників поділили на дві групи, серед яких перші отримували препарат від ожиріння та діабету, а інше – плацебо.

Діти вживали лікарський засіб протягом 56 тижнів (понад один рік). Також учасники протягом дослідження намагалися дотримуватися здорового способу життя.

Після цього науковці продовжували спостереження за їхнім здоров’ям протягом майже шести місяців.

Дослідники встановили, що індекс маси тіла дітей з першої групи зменшувався частіше, ніж в учасників другої.

У 46% дітей, які вживали препарати від ожиріння та діабету, ІМТ знизився на 5% або більше. Серед дітей другої групи такі ж результати отримали лише 9%.

Навіщо випробовувати потужні препарати на дітях?

За словами лікарки Сари Ро, яка керує програмою контролю ваги в Університеті Північної Кароліни (США), більшість дітей з ожирінням страждають від зайвої ваги протягом усього життя.

Наразі не існує "хороших варіантів" препаратів, які можуть забезпечити ефективне лікування ожиріння у дітей.

"Багато рішень, які приймають лікарі, ґрунтуються на випробуваннях на дорослих. Нам потрібні докази для ухвалення клінічних рішень щодо дітей", – пояснює дослідник дитячого ожиріння з Університету Альберти в Едмонтоні (Канада) Джефф Болл.

Чи можна довіряти показникам ІМТ в дослідження ефективності препарату для дітей?

Науковці стверджують, що використання ІМТ для вимірювання ефективності препарату має недоліки.

"ІМТ не ідеальний показник для дітей, оскільки вони ростуть", – каже Джефф Болл.

Також це визнавали й автори дослідження, які в тексті роботи називати ІМТ "поганим показником жирової маси".

На думку дослідниці з Університету Вікторії (Канада) Сари Наттер, оцінювати ожиріння варто через проблеми із здоров’ям, які спричиняє надлишкова вага.

Що відомо про віддаленні наслідки препаратів для дітей?

Досі немає даних про довгостроковий вплив засобів від ожиріння на ріст і статеве дозрівання маленьких дітей, каже Сара Ро.

Натомість автори дослідження планують продовжили збір даних щодо учасників дослідження до січня 2027 року, аби отримати більше інформації.

Чи потрібно дітям вживати засоби для схуднення протягом усього життя?

Науковиця Сара Ро зауважує, що імітатори гормонів, які блокують відчуття голоду, необхідно приймати протягом усього життя.

Водночас ожиріння вважають хронічним рецидивним захворюванням, яке потребує постійного лікування. На практиці ж не всі діти після початку курсу препаратів зможуть його продовжувати, аби утримати бажаний результат.

На це можуть вплинути фінансові обмеження родини або побічні дії.

"Щойно пацієнти припиняють прийом препаратів GLP-1, голод повертається, через що вони починають відновлювати вагу", – каже науковиця.

Сара Наттер зауважує, що варто бути обережними із вживанням препаратів від ожиріння дітьми і підлітками, адже їхні організми розвиваються. Крім того, сім’ї дітей можуть приймати рішення щодо лікування ожиріння на основі стереотипних уявлень про вагу, а не здоров’я.

За словами Сари Ро, разом з тим існують ризики бездіяльності, оскільки ожиріння може вплинути не лише на ріст і статеве дозрівання, а й здоров’я серця, легень та нирок.

Ба більше, діти із надмірною вагою можуть зазнавати "безперервних знущань з боку однолітків", що здатне відобразитися на психічному здоров’ї.

"Як і в усіх інших речах, нам потрібно зважити ризики й переваги лікування та його відсутності", – додає вона.

Раніше науковці виявили, що ожиріння в ранньому віці віці може збільшити ризики захворювання на діабет 2 типу і скоротити прогнозовану тривалість життя.

