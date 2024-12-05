ВООЗ затвердила перший тест на туберкульоз, який визначає чутливість до антибіотиків

Всесвітня організація охорони здоров’я надала прекваліфікацію молекулярному діагностичному тесту на туберкульоз.

Це перший тест для виявлення цієї хвороби та визначення чутливості до антибіотиків, який відповідає стандартам перекваліфікації ВООЗ, повідомили в організації.

Прекваліфікація – це процедура, яку проходить медичний продукт. Вона гарантує, що основні лікарські засоби відповідають стандартам якості, безпеки та ефективності ВООЗ. Прекваліфікація полегшує роботу національних регуляторних органів, яким не вистачає ресурсів.

"Ця перша прекваліфікація діагностичного тесту на туберкульоз знаменує собою важливу віху в зусиллях ВООЗ з підтримки країн у розширенні та прискоренні доступу до високоякісних тестів, які відповідають як рекомендаціям організації, так і її суворим стандартам якості, безпеки та ефективності", – зазначив Юкіко Накатані, помічник генерального директора ВООЗ з питань доступу до ліків і товарів медичного призначення.

Очікується, що прекваліфікація цього тесту забезпечить його якість. Водночас вона доповнює підхід ВООЗ до схвалення лікарських засобів, який ґрунтується на нових доказах, діагностичній точності та результатах лікування пацієнтів. Крім того, врахували й доступність, а також вимоги до безпеки та ефективності тестів.

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Тест Xpert MTB/RIF Ultra – це новий метод діагностики туберкульозу, який в зразку мокротиння "шукає" бактерію Mycobacterium tuberculosis, що спричиняє цю недугу. Для цього достатньо кількох годин.

Окрім того, тест виявляє мутації, пов'язані зі стійкістю до рифампіцину (антибіотик – ред.), що є ключовим показником мультирезистентного туберкульозу.

Він призначений для пацієнтів з позитивним результатом обстеження на туберкульоз легень, які або не починали лікування, або отримували менше трьох днів терапії протягом останніх шести місяців.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я нещодавно оновила перелік небезпечних патогенів, проти яких треба негайно створити вакцини. Серед них – мікобактерії туберкульозу.