ВООЗ схвалила перший тест на мавпячу віспу для екстреного використання

Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила перший діагностичний тест Alinity m MPXV для виявлення мавпячої віспи, яким можна користуватися в екстрених випадках.

Цей крок важливий для розширення можливостей діагностики віспи мавп у тих країнах, де хвороба швидко поширюється, і виникає гостра потреба у проведенні тесту, йдеться на сайті ВООЗ.

За словами фахівців, йдеться про ПЛР-тест, який дозволяє виявити ДНК вірусу мавпячої віспи у мазках з уражених ділянок шкіри людини. Його розробили експерти з клінічних лабораторій. Виявляючи ДНК у зразках пустульозного або везикулярного висипу, медики можуть швидко та ефективно підтвердити підозру на мавпячу віспу.

"Цей перший тест для діагностики віспи, який внесли до переліку засобів для екстреного використання, є важливою віхою в розширенні доступу до тестування в тих країнах, де зафіксовано спалахи хвороби.

Розширення доступу до медичних виробів є невід’ємною частиною наших зусиль з надання допомоги країнам у стримуванні поширення вірусу та захисті населення, особливо в регіонах з недостатнім рівнем обслуговування", – зазначила Юкіко Накатані, помічниця генерального директора ВООЗ з питань доступу до ліків і товарів медичного призначення.

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Наразі тривають переговори з іншими виробниками вірусних імунобіологічних препаратів для забезпечення ширшого спектру діагностичних можливостей, повідомляють у ВООЗ.

Нагадаємо, нещодавно Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила першу вакцину проти мавпячої віспи.