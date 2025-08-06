Масове отруєння дітей у таборі на Львівщині: кількість госпіталізованих зросла

У дитячому таборі на Львівщині сталося масове отруєння дітей. Кількість госпіталізованих зросла до 38 – серед них 36 дітей та двоє дорослих.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ України Наталія Іванченко-Тімко.

За її словами, 4 серпня діти, які приїхали до табору з різних міст України, почали скаржитися на погане самопочуття, нудоту, біль в животі, блювоту та пронос. Їх ушпиталили до місцевих лікарень. Їхній стан оцінюють як середньої важкості, але з позитивною динамікою.

11-річна Ліліана Андріїв, яка відпочивала у таборі, розповіла, що їй стало погано після того, як вона з'їла підвечірок – торт і сирники.

"Наразі працює група оперативного реагування. Поки невідомо, що їли постраждалі і що стало причиною отруєння", – каже Наталія Іванченко-Тімко.

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Для повного розслідування потрібно до п'яти діб, перші результати вже можуть бути відомі за кілька днів. Це залежить від концентрації збудника в зразках. Стан усіх інших дітей у таборі також моніторять, їх вже оглянули лікарі, зазначила Іванченко-Тімко.

За попередніми даними поліції Львівщини, медики діагностували у постраждалих дітей різного віку гостру кишкову інфекцію.

Наразі опломбовано харчовий блок, кухню, їдальню та кладову з метою забезпечення проведення додаткового огляду місця події за участі лабораторії Держспоживслужби, повідомили в обласній прокуратурі.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження, розпочато розслідування за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням. Винним загрожує покарання у вигляді штрафу, арешту або обмеження чи позбавлення волі.

Журналісти "Суспільного" також намагалися отримати коментар адміністрації табору, утім там відмовилися коментували ситуацію. Окрім того, кореспондентів не впустили у приміщення, де жили діти.

Нещодавно у Львові після відвідин ресторану "Китайський привіт" відомого ресторатора Михайла Кацуріна постраждали майже 200 гостей. Їх госпіталізували.

Держпродспоживслужба виявила у закладі певні порушення.

Наразі ресторан знову відновив свою роботу, а усіх гостей закладу, яких ушпиталили з отруєнням, виписали з лікарні.