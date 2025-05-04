Вчені спростували думку про те, що контакт зі шкірою матері впливає на розвиток "поспішайок"

Науковці з'ясували, що контакт шкіри немовля з матір'ю позитивно впливає на грудне вигодовування

Науковці встановили, що безпосередній контакт "шкіра до шкіри" між матерями та передчасно народженими малюками не покращує когнітивний, моторний чи мовний розвиток дітей у віці до двох-трьох років.

Натомість така практика позитивно впливає на перебіг грудного вигодовування та зв’язок дитини з матір’ю.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі JAMA Network Open, пише MedicalXpress.

Передчасно народжені діти, які з’явилися на світ між 28 та 31 тижнями вагітності, мають підвищений ризик довгострокових порушень, зокрема церебрального паралічу, затримок когнітивного та мовного розвитку, психічних розладів і вад зору та слуху.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) каже, що ранній контакт "шкіра до шкіри" між матір’ю та немовлям потенційно може мати захисний ефект. При цьому фахівці організації посилаються на попередні дані, що свідчать про покращення терморегуляції, зниження дитячої смертності та покращення фізіологічної стабільності в дітей.

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Тепер науковці провели відкрите рандомізоване клінічне дослідження, аби оцінити, чи дійсно негайний контакт "поспішайок" з їхніми мамами покращує ранній нейророзвиток значно передчасно народжених дітей.

Для цього в період між 2014 і 2020 роками вони аналізували досвід 108 дітей, які народилися в лікарнях Норвегії на терміні від 28 до 32 тижнів вагітності.

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Учасників дослідження випадковим чином розділили на дві групи. Діти в першій отримували негайний контакт "шкіра до шкіри" протягом двох годин у пологовій палаті. Інша частина новонароджених отримала стандартний догляд, що включав переведення у відділення інтенсивної терапії для немовлят.

Згодом у віці від двох до трьох років вчені оцінили когнітивний розвиток дітей, зокрема їхні мовні та моторні показники. Крім того, науковці проаналізували дані про практику грудного вигодовування та анкети, які заповнювали батьки.

Зрештою дослідники не виявили суттєвої різниці в когнітивному розвитку між дітьми у двох групах – учасники мали схожі бали за шкалою Бейлі та ризики затримки.

Водночас діти з групи, які мали негайний контакт шкірою, показали кращі результати в грудному вигодовуванні. На момент виписки з лікарні 84% таких немовлят перебували на грудному вигодовуванні, порівняно з 67% з групи стандартного догляду.

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Крім того, у віці 12 місяців майже половина дітей з групи контакту шкірою (44%) харчувалися грудним молоком, а з іншої групи такий раціон мала лише чверть немовлят (26%).

Автори роботи відзначили клінічно знащучі покращення грудного вигодовування та зв’язку між матір’ю та немовлям у групі дітей, які мали контакт "шкіра до шкіри". Результати підтверджують попередні дослідження, які пов’язували таку практику з покращенням психологічного здоров’я батьків та їхнього емоційного зв’язку з дітьми.

Дослідники вважають, що контакт шкірою між мамою та немовлям може мати практичне значення, навіть не впливаючи на нейророзвиток дитини.

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