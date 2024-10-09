Глобальне потепління здатне вплинути на розвиток немовлят: вчені розповіли, як саме

Дослідники вважають, що на розвиток плоду та дітей віком до 2 років може впливати тепловий стрес – стан, за якого порушується здатність людського організму контролювати внутрішню температуру.

Про це йдеться в досліджені, опублікованому в The Lancet Planetary Health, повідомляє MedicalXpress.

Наукову роботу проводила команда вчених під керівництвом відділу Медичної дослідницької ради Гамбії Лондонської школи гігієни та тропічної медицини.

У ході аналізу науковці оцінювали наслідки впливу зміни клімату, зокрема підвищення середньої температури довкілля, на здоров'я вагітних жінок та їхніх дітей.

При цьому використовували дані рандомізованого контрольованого дсоідження Early Nutrition and Immunity Development (ENID), яке проводилося у Вест-Кіанг (Гамбія) у період від січня 2010-го року по лютий 2015-го.

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Загалом у дослідженні взяли участь 668 немовлят, за якими спостерігали протягом перших 1000 днів (близько 2,7 років) життя. Серед них було 329 дівчаток (49%) та 339 (51%) хлопчиків.

Науковці оцінювали вплив теплового стресу на розвиток плода за клінічними показниками ваги, довжини тіла, а також округлості голови для гестаційного віку (віку плода з точки зору тривалості вагітності, що вимірюється з першого дня останнього менструального циклу матері).

Також вчені визначали, як порушення регулювання внутрішньої температури впливає на ріст немовляти у віці від народження до 2 років. Для цього керувалися відомостями про ріст немовляти та його вагу.

Водночас, на думку вчених, тепловий стрес у другому триместрі не вплинув на розвиток дітей.

На третьому триместрі вагітності підвищення середньодобового теплового стресу на кожен 1°C викликало невелике зниження ваги плоду.

Науковці припускають, що плоди, які зазнали незадовільного впливу умов довкілля протягом третього триместру, могли мати збільшений розмір округлості голови.

"Ці висновки ґрунтуються на попередніх доказах, які свідчать про те, що перший триместр є вразливим періодом для впливу тепла, і важливо, щоб ми зараз розглянули, які фактори можуть сприяти цьому зв’язку", – каже провідна авторка дослідження, докторка Ана Бонелл.

Крім того, немовлята до 2 років унаслідок впливу високих температур можуть мати меншу вагу та зріст, ніж вважається нормальним для їхнього віку.

Найбільше відхилення у розвитку спостерігали в період від 6 до 18 місяців – такими були наслідки впливу теплового стресу на організм дітей на три місяці раніше.

"Наше дослідження демонструє, що пересічні кризи, пов’язані зі зміною клімату, відсутністю продовольчої безпеки та недоїданням, непропорційно впливають на найбільш вразливі верстви населення, зокрема маленьких дітей", – пояснює Ана Бонелл.

Автори дослідження побачили, що вищий рівень теплового стресу відповідав вищим ризикам недостатньої ваги та зросту у віці 12 місяців.

"Цілком імовірно, що тепловий стрес може вплинути на апетит, споживання їжі та її доступність. Ми уже вивчаємо, чи може бути прямий вплив на клітинні та запальні шляхи, крім впливу теплового стресу", – говорить докторка Ана Бонелл.

Результати були схожими, як для немовлят жіночої, так і чоловічої статі.

"Нам потрібно дослідити, які групи населення найбільше зазнають теплового стресу, і де можуть бути зафіксовані затримки росту, щоб ми могли розробити ефективні заходи охорони здоров’я.

З огляду на те, що глобальні показники нестачі ваги в дітей залишаються неприйнятно високими, а планетарне потепління триває, ці висновки повинні стимулювати дії щодо покращення здоров’я дітей", – вважає Ана Бонелл.

Дослідники зауважують, що необхідні подальші дослідження за межами Гамбії для оцінок зв’язку між тепловим стресом і впливом на здоров’я.

Крім того, використані в роботі дані не містили інформації про дієту, інфекції матері або соціально-економічний статус, які також можуть впливати на ріст плода та немовляти.

Раніше ми розповідали, що через зміну клімату та глобальне потепління впродовж останніх 25 років у жінок частіше трапляються передчасні пологи.

Крім того, підвищення температури повітря та вологості спричиняє комплексні наслідки для людей, які мають неврологічні та психічні захворювання.