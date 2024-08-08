Найспекотніший в історії: вчені кажуть, що 2024 рік може побити всі температурні рекорди

Вчені прогнозують, що 2024 рік може стати найтеплішим в історії

2024 рік може стати найтеплішим за всю історію спостережень. Він б'є температурні рекорди навіть попри зменшення впливу явища Ель-Ніньйо.

Про це повідомила Європейська служба зміни клімату Copernicus, пише Deutsche Welle.

Зазначається, що липень 2024 року став другим найгарячішим липнем в історії спостережень – він поступається лише липню 2023 року.

Хоча серія щомісячних температурних рекордів, що тривала 13 місяців, у липні 2024 року перервалася, глобальні температури продовжують демонструвати стійку тенденцію до зростання.

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За словами заступниці директора Copernicus Саманти Берджесс, кліматична система продовжує нагріватися, і наслідки зміни клімату будуть дедалі більш руйнівнівними, доки ми не досягнемо нульових викидів парникових газів.

Загалом середня температура за останній рік на 1,64° вища за норму. Такі показники суттєво підвищують ймовірність того, що 2024 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень.

У липні більша частина планети, зокрема південна та східна Європи, Північна Америка, Африка, Азія та частини Антарктиди, зазнали аномально високих температур. Лише деякі регіони, як-от північно-західна Європа та частини Австралії, мали більш помірний клімат.

Попри зміну кліматичних умов температури світового океану залишаються аномально високими. Це дивує вчених, адже зазвичай явище Ла-Нінья, що прийшло на зміну Ель-Ніньйо, характеризується зниженням температури поверхневих вод тропічної частини Тихого океану.

Дослідник клімату Джуліен Ніколас попереджає, що наслідки глобального потепління, спричиненого людською діяльністю, будуть відчуватися ще довго, і ми можемо очікувати нових температурних рекордів та екстремальних погодних явищ.

Раніше ми розповідали, що після рекордної в історії записів спеки 21 липня науковці зафіксували новий найспекотніший день – 22 липня.