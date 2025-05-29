Які найпоширеніші симптоми тривалого COVID-19 у дітей до 5 років? Відповідь дослідників

Дослідники вивчали стан здоров'я дітей до 5 років, які перехворіли на коронавірус

"Тривалий коронавірус", який виникає після гострої фази захворювання COVID-19, по-різному проявляється у дітей залежно від віку.

Про це йдеться у новому дослідженні, опублікованому в журналі JAMA Pediatrics, пише IFL.Science.

Дослідження провели науковці з медичної школи Ґроссмана при Нью-Йоркському університеті. У його межах вони вивчили стан здоров’я 472 дітей віком до 2 років і 539 дітей віком 3-5 років. Серед них як ті, хто перехворів на коронавірус, так і ті, хто ні.

Науковці з’ясували, що понад 40% малюків віком до 2 років, у яких лабораторно було підтверджено COVID-19, мали однакові симптоми "тривалого коронавірусу": проблеми зі сном, дратівливість, поганий апетит, закладений ніс та кашель.

Що ж до групи старших дітей, то вони скаржились передусім на сухий кашель, сонливість (вдень), а також загальну млявість. Ці симптоми виявили у 45% дітей, які перехворіли на COVID-19.

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"Ми бачимо чітку різницю в симптомах у немовлят і дітей дошкільного віку порівняно зі старшими дітьми та дорослими", – пишуть автори.

Науковці зауважують, що деякі симптоми, які вважаються наслідками "довгого COVID", можуть бути пов’язані з іншими вірусами. Однак навіть з урахуванням цієї похибки "між групами дітей з інфекцією і без неї були чіткі відмінності", зазначили дослідники.

Спираючись на результати досліджень, автори вивели чотири основні групи дітей та підлітків, які мають різні симптоми тривалого COVID-19: до 2 років, 3-5 років, 6-11 років, 12-17 років.

"Ці результати підтверджують, що підхід "один для всіх" до скринінгу "довгого COVID" є неефективним і потребує адаптації до кожної вікової групи", – зазначають дослідники.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що діти від шести до 17 років, які хворіють на коронавірус, найчастіше скаржаться на головний біль, втому, втрату нюху та біль у горлі.

Також нещодавно дослідники з’ясували, що діти, які перехворіли на коронавірус, мають значно вищі ризики виникнення проблем з нирками, серцево-судинною системою і шлунково-кишковим трактом порівняно з тими, хто не хворів.