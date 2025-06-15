Вчені з’ясували, що щоденна ходьба знижує ризик хронічного болю в спині: як це працює

Науковці виявили ще один позитивний ефект від щоденної ходьби

Щоденні прогулянки пішки можуть на 23% знизити ризики виникнення хронічного болю в попереку – однієї з провідних причин інвалідності у світі.

Про це свідчить дослідження, яке опублікували в JAMA Network Open, пише CNN.

За оцінками фахівців, 600 мільйонів людей у всьому світі відчувають біль у попереку, який є провідною причиною інвалідності. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), до 2050 року від дискомфорту в нижній частині спини страждатимуть до 843 мільйонів людей.

Однак досі профілактику болю в попереку часто ігнорували в дослідженнях та клінічній практиці.

Нова наукова робота показала, як фізичну активність можна використовувати як спосіб запобігання неприємним відчуттям у спині. Щоб дослідити цей зв’язок, науковці проаналізували дані понад 11 тисяч людей віком від 20 років.

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Між 2017 та 2019 роками учасники протягом тижня носили акселерометри – пристрої, які відстежували ходьбу. Згодом з 2021 по 2023 рік їх опитували щодо відчуттів болю в спині.

Результати показали: чим більше людина ходила щодня, тим меншим був її ризик мати хронічний біль у попереку. Попередні дані засвідчили, що кращий ефект давала помірна або швидка ходьба порівняно з повільною.

За підрахунками авторів дослідження, 100 хвилин прогулянок щодня зменшували ризик дискомфорту в нижній частині спини на майже чверть (23)%.

"Це важливе відкриття, оскільки ходьба – це проста, недорога та доступна активність, яку можна швидко впровадити і зменшити ризик болю в попереку", – сказав провідний автор дослідження Райан Гаддадж з Норвезького університету науки і технологій.

Однак науковиця Університету Маккуорі в Сіднеї (Австралія) Наташа Покові зауважує, що дані про ходьбу збирали лише протягом тижня, що не відображає поведінку людей протягом більш тривалого часу. Крім того, дослідження було обсерваційним, тобто не може точно показати зв’язок між фактором та його наслідком для здоров’я.

Але в більшості випадків за відсутності хвороб будь-яка кількість ходьби краще, ніж нічого, додає Покові.

"Почніть з коротких сеансів ходьби або плануйте прогулянки чи знаходьте інші способи інтегрувати таку активність у свій щоденний розпорядок.

Ідея полягає в тому, щоб поступово збільшувати час ходьби, робити її постійною звичкою. Крім того, корисно буде робити це з другом, партнером чи колегою, щоб зберігати мотивацію та відповідальне ставлення", – радить науковиця.

Раніше вчені виявили, що регулярна ходьба у швидкому темпі може знизити ризик аритмії.