Як відбувається замороження ембріонів і скільки вони можуть зберігатися? Пояснює експертка

Як відбувається замороження ембріонів та скільки вони можуть зберігатися? Розповіла експертка

Метод кріоконсервації дозволяє жінкам відкласти материнство. Важливо знати, що заморожувати таким способом можна не лише яйцеклітини, а й ембріони.

Як відбувається ця процедура та скільки можуть зберігатися такі ембріони – розповіла "УП. Життя" ембріологиня та популяризаторка науки Ольга Малюта.

За словами експертки, щоб заморозити ембріони, жінка має пройти такі процедури:

гормональну стимуляцію для дозрівання одразу декількох фолікулів – наповнених рідиною "мішечків", у яких ростуть яйцеклітини;

пункцію – малоінвазивне хірургічне втручання, під час якого відбувається забір фолікулярної рідини, в якій містяться яйцеклітини.

Для створення ембріонів яйцеклітини спершу очищують. Потім під мікроскопом за допомогою спеціальної голки проводять запліднення – проколюють оболонку та вводять сперматозоїд.

Ембріони ростуть у чашках Петрі за температури 37℃ та у специфічному середовищі. Їхня культивація триває 5-6 днів – до стадії бластоцист, коли ембріони налічують приблизно 100 клітин.

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"Наприклад, якщо є 10 яйцеклітин, приблизно 9 з них заплідняться і стануть ембріонами. До 5-6 дня дозріють 50-60%. Тобто отримуємо 5-6 ембріонів.

Потім ми їх піддаємо впливу кріопротекторів (речовин, які оберігають від можливих пошкоджень під час кріоконсервації та розмороження) та заморожуємо у рідкому азоті на окремих носіях", – пояснює Ольга Малюта.

Ембріон на стадії бластоцисти BSIP/UIG/Getty Images

Терміни зберігання заморожених ембріонів – необмежені.

Коли жінка вирішує завагітніти, перед імплантацією ембріолог аналізує дані з ембріопротоколу – документа, в якому міститься вся інформація про ембріон. Зокрема, звертають увагу за кількість клітин і рівень їхньої сформованості. Лише потім обраний ембріон розморожують.

"По суті, що гарніший вигляд має ембріон, то більшою є ймовірність вагітності та народження здорової дитини. Але це не означає, що всі ембріони з меншою кількістю клітин є поганими та їх не треба використовувати. Все індивідуально", – каже біологиня.

Перед імплантацією можна провести генетичну діагностику ембріона, щоб знизити ризик генетичних аномалій.

Після цього ембріон переносять у порожнину матки.

За словами Ольги Малюти, лікарі завжди наполягають на імплантації одного ембріона, щоб уникнути зайвих ризиків для матері та дитини. Адже багатоплідні вагітності часто є патологічними.

Раніше ми розповідали, до якого віку краще заморозити яйцеклітини.