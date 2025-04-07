Як знизити ризик деменції, інсульту та депресії: вчені назвали 17 факторів, на які варто звернути увагу

Вчені кажуть, що артеріальний тиск має найбільший вплив на розвиток деменції, інсультів та депресії

У світі близько 51 мільйон людей мають деменцію, ще орієнтовано 280 мільйонів – депресію. Щорічно у всіх регіонах планети у 15 мільйонів осіб діагностують інсульт, у третини з них через це виникає часткова інвалідність на решту життя.

Науковці знаходять дедалі більше доказів того, що цим станам можна запобігти, змінивши стиль життя та звернувши увагу на окремі показники здоров'я.

Великий огляд досліджень показав 17 факторів, які сприяють деменції, інсульту та депресії в пізньому віці. Результати роботи опублікували в Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, пише CNN.

У попередніх роботах вчені зосереджувалися на окремих показниках здоров'я чи способу життя окремо, визначаючи їхній вплив на розвиток поширених хвороб.

Провідна авторка дослідження Санджула Сінгх із Гарвардської медичної школи разом із колегами підійшли інакше до аналізу факторів деменції інсульту та депресії. Команда дослідників переглянули 59 метааналізів, аби знайти спільні фактори ризику цих захворювань.

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Вченим вдалося виділити 17 факторів, які мають зв'язок із розвитком деменції, інсульту та депресії:

артеріальний тиск;

індекс мали тіла;

захворювання нирок;

вміст цукру в крові;

загальний холестерин;

вживання алкоголю;

дієта;

втрата або порушення слуху;

нестача сну;

біль;

нестача фізичної активності;

життєва ціль;

сон;

куріння;

стрес;

соціальна активність;

симптоми депресії.

"Це дослідження справді показує, наскільки сильно зміни способу життя та поведінки впливають на вікові захворювання мозку", – пояснила Санджула Сінгх.

Автори роботи зауважують, що обрані фактори були спільними щонайменше для двох станів. Натомість з усіх показників найбільший вплив на хвороби мав артеріальний тиск.

Вчені виявили, що люди з тиском 140/90 мм ртутного стовпчика або вище мають інсульт у понад два рази частіше, ніж інші. Крім того, високий тиск пов'язують із на 20% більшим ризиком розвитку деменції та на 16% – депресії.

Вчені пояснюють, що високий кров'яний тиск сприяє меншому припливу крові до мозку, що посилює шанси на виникнення інсульту та деменції. Крім того, за такого стану зменшується кількість нейромедіаторів у мозку, що може призвести до депресії.

Іншими основними факторами впливу були куріння, сон, фізична активність та рівень цукру в крові.

За словами науковиці Санджули Сінгх, перелік варто розглядати як меню, з якого можна вибрати кілька пунктів, в межах яких покращувати своє здоров'я. Так вдасться поступово покращувати стан організму та позбуватися факторів ризику деменції, інсульту та депресії.

Авторка дослідження додала, що деякі з факторів взаємопов'язані: покращення дієти та фізичної активності здатне призвести до більш здорових показників артеріального тиску, рівня цукру в крові, холестерину та якості сну.

Раніше науковці виявили неочевидний зв'язок між гостротою розуму та здоров'ям серця.