Вчені встановили зв’язок між раціоном хворого на псоріаз і тяжкістю перебігу недуги

Дієта, багата на рослинну їжу і з невеликою кількістю насичених жирів, зменшує тяжкість псоріазу

Науковці з’ясували, що раціон хворого впливає на тяжкість перебігу псоріазу.

Зокрема, споживання фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, нежирного м’яса і молока, а також обмеження використання солі та цукру можуть зменшити прояви недуги.

Про це йдеться у дослідженні вчених із Королівського коледжу Лондона, опублікованому в British Journal of Nutrition, пише MedicalXpress.

Псоріаз – це хронічне запальне неінфекційне захворювання, яке спричиняє лущення шкіри. Недуга вражає мільйони людей у ​​всьому світі, вона трапляється і в дітей, і в дорослих.

Дослідники проаналізували дані 257 дорослих хворих на псоріаз, які пройшли онлайн-опитування. У ньому учасники повідомляли про те, чи дотримуються принципів різних типів харчування:

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середземноморської дієти;

DASH-дієти (спосіб харчування, розроблений спеціально для зниження високого артеріального тиску);

здорової рослинної дієти.

Дієти DASH передбачає споживання фруктів, овочів, цільнозернових продуктів, нежирних молока і м’ясі, обмеження солі, цукру та насичених жирів.

Здорова рослинна дієта характеризується вибором фруктів та овочі, цільнозернових продуктів, горіхів та насіння, бобових і рослинних олій. Цей спосіб харчування багатий ненасиченими жирами і практично не містить продуктів тваринного походження.

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Тяжкість перебігу псоріазу учасники дослідження оцінювали самостійно – за допомогою валідованої анкети.

Основні висновки дослідження свідчать, що люди з дуже низьким рівнем дотримання дієти DASH та здорової рослинної дієти значно частіше повідомляли про більшу тяжкість перебігу псоріазу.

Крім того, часте споживання червоного та обробленого м’яса вчені пов’язують зі загостренням псоріазу. Натомість насичення раціону фруктами, горіхами і бобовими корелюється з менш тяжким перебігом недуги.

"Наші результати вказують на потенційні переваги дотримання дієти для покращення результатів лікування. Псоріаз впливає на фізичне та психологічне благополуччя людей, а тому надання пацієнтам рекомендацій щодо харчування може допомогти їм управляти своїм станом", – каже Сільвія Занеско, докторка філософії з Королівського коледжу Лондона.

Раніше вчені з'ясували, яка дієта може продовжити життя жінок.