Дієта проти раку: вчені назвали продукти, які можуть захистити від ризику онкозахворювань

Вчені виявили, що регулярне вживання продуктів і напоїв, багатих на кальцій, ймовірно, зменшує ризик розвитку колоректального раку.

Про це йдеться у дослідженні науковців з Оксфордського університету (Велика Британія) , результати якого опублікували у науковому журналі Nature Communications, пише Medical News Today.

Вчені проаналізували дані 542 тисяч учасниць і дійшли висновку, що ті жінки, які вживали молоко, йогурти та продукти з вмістом таких речовин, як-от рибофлавін, магній, фосфор і калій, мали менший ризик розвитку раку товстої кишки.

Зокрема дослідження показало, що люди, які щодня вживали додаткову склянку молока або 300 міліграмів кальцію, мали на 17% нижчий відносний ризик розвитку онкозахворювання.

Вчені висловили припущення, чому так може відбуватися.

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"Одна з теорій полягає у тому, що кальцій може зв'язуватися з вільними жовчними кислотами в кишківнику, запобігаючи їхньому шкідливому впливу на слизову оболонку", – сказав Том Сандерс, професор харчування і дієтології Королівського коледжу у Лондоні (Велика Британія).

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А як щодо інших продуктів? Чи зменшить їхнє споживання розвиток раку?

У попередніх дослідженнях вчені також припускали, що продукти, багаті на клітковину, як-от овочі, цільнозернові продукти, фрукти та горіхи, можуть мати захисний ефект проти раку товстої кишки.

Тепер дослідники з’ясували потенційний механізм цього захисного ефекту.

Як розповідають науковці, коли кишкові бактерії розщеплюють рослинну клітковину в кишківнику, вони виробляють два типи молекул коротколанцюгових жирних кислот, які можуть "тримати рак на відстані", – пропіонат і бутират. Дослідження показали, що вони можуть впливати на експресію генів у клітинах.

"Пропіонат і бутират можуть впливати на активність генів: і тих, що сприяють розвитку раку, і тих, що його пригнічують.

Цей процес блокує ферменти, що призводить до змін в ДНК, які можуть сповільнити ріст ракових клітин або навіть спровокувати їхню загибель", – пояснила Шебнем Унлюйслер, генна інженерка і головна спеціалістка з питань довголіття в Лондонському інституті регенерації.

Окрім того, для науковців став несподіваним той факт, що вживання понад 4 чашок кави на день пов'язане з меншим ризиком раку шиї, ротової порожнини та голови.

"Це дослідження показало зниження ризику раку голови та шиї при збільшенні кількості кави або чаю.

Найбільший ефект спостерігався при вживанні більше чотирьох чашок кави з кофеїном або одну чашку чаю", – розповів Канвар Келлі, доктор медичних наук та лікар-отоларинголог.

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Водночас фахівець застерігає: кількість кави, з якою пов'язують цей ефект, може бути занадто великою для деяких людей.

"Кількість кави, яку потрібно випити для досягнення ефекту, швидше за все, більша за ту, що ми зазвичай випиваємо протягом дня. Люди з підвищеною чутливістю до кофеїну, мабуть, не зможуть випити таку кількість кави, щоб відчути ефект.

Зрештою, ми досі можемо насолоджуватися кавою вранці, але нам не потрібно намагатися пити більше, ніж зазвичай, щоб захиститися від раку", – зазначив Канвар Келлі.