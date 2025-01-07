"Охматдит" укладе договір з НСЗУ: що зміниться для пацієнтів

“Охматдит” офіційно переходить на систему контрактування з НСЗУ

З 2025 року київський "Охматдит" офіційно переходить на систему контрактування з Національною службою здоров’я України. Зокрема медзаклад працюватиме у межах Програми медичних гарантій.

Таким чином пацієнти чітко розумітимуть, які послуги гарантовано безкоштовні, а за що може знадобитися оплата, повідомили у НДСЛ "Охматдит".

Відтепер медичні послуги, які входять до законтрактованих пакетів Програми медичних гарантій, будуть безкоштовними для пацієнтів за умови наявності електронного направлення від лікуючого чи сімейного лікаря.

Водночас платні послуги надаватимуть:

за плату від юридичних та фізичних осіб;

без направлення лікаря, (окрім тих випадків, коли направлення не вимагається відповідно до законодавства);

за договорами з юридичними особами.

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"Договір приєднання щодо надання послуг з медичного обслуговування, перелік таких послуг та їх вартість, а також перелік безкоштовних послуг буде опубліковано найближчим часом на офіційному сайті лікарні", – зазначили в "Охматдиті".

Раніше ми розповідали, що "Охматдит" оголосив тендер в електронній системі Prozorro на першочергові протиаварійні роботи у лікувально-діагностичному комплексі, який постраждав внаслідок російського обстрілу 8 липня 2024 року.