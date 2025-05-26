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"Має стати стандартом": вчені з'ясували, який метод діагностики раку грудей найбільш ефективний

Анна Коваленко — 26 травня, 17:15
Має стати стандартом: вчені з'ясували, який метод діагностики раку грудей найбільш ефективний
Науковці порівняли способи скринінгу на рак молочної залози
Фото: Milkos/DepositPhotos

Жінки, які мають щільну молочну залозу, мають підвищений ризик раку грудей, однак при скринінгу виявити у них новоутворення значно складніше.

Науковці виявили, що мамографія з контрастом може спростити діагностику для таких жінок. Цей тип обстеження значно краще виявляє новоутворення, ніж більш поширена ультразвукова діагностика.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в The Lancet, пише The New York Times.

У ході роботи науковці порівняли ефективність різних методів діагностики раку в жінок зі щільною тканиною молочної залози – МРТ, ультразвукового дослідження та мамографії з контрастом і без нього.

Жіночі груди складаються з трьох видів тканин:

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  • фіброзної, яка утримує молочну залозу нерухомою;
  • залозистої, що виробляє молоко;
  • жирової, яка заповнює простір між першими двома і надає грудям розміру та форми.

Під щільністю грудей розуміють співвідношення між фіброзною та залозистою тканиною, порівняно з жировою. Це можна визначити лише завдяки мамографії.

Вчені вважають, що щільну молочну залозу має близько половина жінок віком від 40 років. Для таких пацієнток менш ефективними є поширені звичайна мамографія та УЗД для діагностики раку, оскільки через високу щільність вони не дозволяють виявити пухлини.

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Усе через те, що новоутворення на знімках виглядають білими плямами. Таким же кольором позначають щільну тканину молочної залози.

У новому дослідженні вчені проаналізували медичні записи понад 9 тисяч жінок віком від 50 до 70 років, яким груди перевіряли різними способами скринінгу.

Вчені виявили, що діагностика з контрастом (введенням спеціальної речовини з йодом у кров) може виявити втричі більше інвазивних видів раку в щільній молочній залозі, ніж УЗД.

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Крім того, такий спосіб допомагає знайти набагато менші утворення, ніж завдяки звичайній мамографії.

"Коли [на знімку] багато білої молочної залози, важко побачити білі ракові утворення. Але завдяки контрасту пухлини поглинають йод, і рак видніється краще", – пояснила провідна авторка дослідження Фіона Гілберт.

Найбільше випадків раку вдалося встановити завдяки МРТ, але цей метод менш доступний і значно дорожчий, ніж усі інші.

"Мамографія з контрастом має стати стандартом лікування жінок зі щільними грудьми", – вважає науковиця.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) прогнозують, що до 2050 року численність випадків раку молочної залози зросте на 38%.

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