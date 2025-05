"Має стати стандартом": вчені з'ясували, який метод діагностики раку грудей найбільш ефективний

Жінки, які мають щільну молочну залозу, мають підвищений ризик раку грудей, однак при скринінгу виявити у них новоутворення значно складніше.

Науковці виявили, що мамографія з контрастом може спростити діагностику для таких жінок. Цей тип обстеження значно краще виявляє новоутворення, ніж більш поширена ультразвукова діагностика.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в The Lancet, пише The New York Times.

У ході роботи науковці порівняли ефективність різних методів діагностики раку в жінок зі щільною тканиною молочної залози – МРТ, ультразвукового дослідження та мамографії з контрастом і без нього.

Жіночі груди складаються з трьох видів тканин:

РЕКЛАМА:

фіброзної, яка утримує молочну залозу нерухомою;

залозистої, що виробляє молоко;

жирової, яка заповнює простір між першими двома і надає грудям розміру та форми.

Під щільністю грудей розуміють співвідношення між фіброзною та залозистою тканиною, порівняно з жировою. Це можна визначити лише завдяки мамографії.

Вчені вважають, що щільну молочну залозу має близько половина жінок віком від 40 років. Для таких пацієнток менш ефективними є поширені звичайна мамографія та УЗД для діагностики раку, оскільки через високу щільність вони не дозволяють виявити пухлини.

Усе через те, що новоутворення на знімках виглядають білими плямами. Таким же кольором позначають щільну тканину молочної залози.

У новому дослідженні вчені проаналізували медичні записи понад 9 тисяч жінок віком від 50 до 70 років, яким груди перевіряли різними способами скринінгу.

Вчені виявили, що діагностика з контрастом (введенням спеціальної речовини з йодом у кров) може виявити втричі більше інвазивних видів раку в щільній молочній залозі, ніж УЗД.

Читайте також : Скільки українців торік захворіли на рак молочної залози? Дані МОЗ

Крім того, такий спосіб допомагає знайти набагато менші утворення, ніж завдяки звичайній мамографії.

"Коли [на знімку] багато білої молочної залози, важко побачити білі ракові утворення. Але завдяки контрасту пухлини поглинають йод, і рак видніється краще", – пояснила провідна авторка дослідження Фіона Гілберт.

Найбільше випадків раку вдалося встановити завдяки МРТ, але цей метод менш доступний і значно дорожчий, ніж усі інші.

"Мамографія з контрастом має стати стандартом лікування жінок зі щільними грудьми", – вважає науковиця.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) прогнозують, що до 2050 року численність випадків раку молочної залози зросте на 38%.