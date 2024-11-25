МОЗ посилить контроль над психіатричними оглядами з 2025 року: що зміниться

МОЗ посилить контроль над психіатричними оглядами з 2025 року

Міністерство охорони здоров’я посилить вимоги до закладів, у яких проводять психіатричні огляди. Це роблять для того, щоб уникнути зловживань і підробок довідок.

Нові правила передбачає наказ МОЗ України № 1759, який набуде чинності 1 січня 2025-го, повідомили у міністерстві.

З нового року проводити такі огляди зможуть лише медичні заклади, які:

мають ліцензію за спеціальністю "Психіатрія";

мають договір із Національною службою здоров’я (наразі таких є 904);

працюють в Електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Також огляди можна буде пройти у ліцензованих медзакладах державних структур, як-от Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, які надають таку допомогу.

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Проводити його має право лише кваліфікований лікар-психіатр, який пройшов обов’язкове навчання і зареєстрований у ЕСОЗ. Довідка буде чинною протягом року з дати проведення огляду.

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