Усі розділи
Підтримати УП

МОЗ посилить контроль над психіатричними оглядами з 2025 року: що зміниться

Віра Шурмакевич — 25 листопада, 10:39
МОЗ посилить контроль над психіатричними оглядами з 2025 року: що зміниться
МОЗ посилить контроль над психіатричними оглядами з 2025 року
AndreyPopov/Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я посилить вимоги до закладів, у яких проводять психіатричні огляди. Це роблять для того, щоб уникнути зловживань і підробок довідок.

Нові правила передбачає наказ МОЗ України № 1759, який набуде чинності 1 січня 2025-го, повідомили у міністерстві.

З нового року проводити такі огляди зможуть лише медичні заклади, які:

Також огляди можна буде пройти у ліцензованих медзакладах державних структур, як-от Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки, які надають таку допомогу.

РЕКЛАМА:

Проводити його має право лише кваліфікований лікар-психіатр, який пройшов обов’язкове навчання і зареєстрований у ЕСОЗ. Довідка буде чинною протягом року з дати проведення огляду.

Раніше ми розповідали, з якими психічними розладами військово-лікарська комісія може визнати військовозобов’язаного "придатним" до служби.

Читайте також :
Неуважність у дитинстві може бути ознакою майбутніх психічних розладів у підлітковому віці – вчені
Реклама:

Головне сьогодні