Мама онкохворого пацієнта "Охматдиту" розповіла, завдяки чому їм вдалося врятуватися

2-річний Дмитрик – один з пацієнтів дитячої лікарні "Охматдит"

2-річний Дмитрик – один з пацієнтів дитячої лікарні "Охматдит", який перебував у медзакладі, коли туди влучила російська ракета.

Історію хлопчика, який бореться з онкологією, розповіло Міністерство охорони здоров'я.

Через півтора місяця Дмитрику має виповнитися 3 роки.

3 червня 2024 року він разом з мамою Оксаною поступив в інфекційне відділення з підозрою на мононуклеоз – вірусне захворювання, спричинене вірусом Епштейна-Барра.

Лікарі обстежили маленького пацієнта, щоб виключити онкологію.

ВІДЕО ДНЯ

"На жаль, онкологія підтвердилась. 20 червня нас перевели у відділення онкогематології", – каже Оксана Халяк.

За словами матері хлопчика, особливістю лікування таких діток є те, що вони отримують крапельниці, які не можна відмикати. Тому фізично спустити таких пацієнтів в укриття важко.

Як любов і відвага можуть перемогти найстрашніші обставини

Коли росіяни атакували лікарню, більшість пацієнтів саме була на процедурах.

"Коли стався перший вибух на Лук'янівці, медсестри відреагували і почали зводили в умовно безпечне приміщення.

Коли прилетіло безпосередньо в "Охматдит", постраждав наш корпус. Але, Слава Богу, наше відділення було в іншому крилі. Ми відчули сильний вибух, пропало світло.

Медсестри максимально спокійно та швидко почали відмикати дітей від крапельниць та зводити в укриття", – згадує мама маленького пацієнта.

Після завершення атаки усіх вивели на двір – тоді батьки та діти побачили масштаби лиха на власні очі.

Усіх пацієнтів з відділення онкогематології оперативно перевезли в Інститут раку.

"Ми вдячні керівництву Інституту, що допустили наших дитячих лікарів до роботи з маленькими пацієнтами. Але через значні руйнування нині Охматдит не може надати лікування в повному обсязі, зокрема й через втрату критично важливого обладнання. Тепер маємо їхати за кордон, щоб продовжити лікування", – пояснює Оксана.

У МОЗ зазначають, що отримали багато пропозицій від різних країн та міжнародних організацій щодо безоплатного лікування дітей за кордоном. Перші троє маленьких пацієнтів вирушили до Австрії та Швейцарії.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки на столицю 8 липня, було зруйновано один з корпусів дитячої лікарні "Охматдит", він відновленню не підлягає. Ще кілька корпусів пошкоджені.

Як повідомляли лікарі, чимало дітей отримали поранення уламками скла. Загалом на момент влучання ракети в "Охматдиті" перебувало 627 маленьких пацієнтів.

Медики виносили постраждалих дітей не зважаючи на власні поранення. Один із таких лікарів – дитячий хірург "Охматдиту" Олег Голубченко.