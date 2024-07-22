Лікарні, пологові, поліклініки: росіяни повністю знищили 214 медичних обʼєктів

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну повністю зруйновано будівлі на території 99 медичних закладів. Йдеться про понад 200 об’єктів.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

"Внаслідок атак було пошкоджено 1642 медичних об’єкти 676 закладів охорони здоровʼя, а 214 обʼєктів 99 медзакладів – зруйновано повністю. Росіяни цілеспрямовано атакують лікарні, пологові будинки, амбулаторії та поліклініки", – завили в МОЗ.

Найбільше постраждали медичні заклади у таких прифронтових областях:

Харківській;

Донецькій;

Миколаївській; Херсонській;

Чернігівській;

Київській;

Дніпропетровській;

Запорізькій;

Сумській.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 20 липня росіяни пошкодили лікарні у Херсонській та Миколаївській областях.

Під час масованого обстрілу 8 липня в Києві зруйновано один з корпусів дитячої лікарні "Охматдит" та ще кілька – пошкоджено. Також внаслідок атаки на Київ загинули лікарі і пацієнти приватної клініки ADONIS.

А наприкінці грудня 2023 росіяни поцілили в пологовий будинок у Дніпрі. Тоді, на щастя, усіх пацієнток перевели в укриття.

У МОЗ зазначають, що наразі активно відновлюють медичну інфраструктуру – від початку вторгнення відновили вже 885 об’єктів медзакладів. Найбільше таких у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.