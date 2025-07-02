Забруднення повітря здатне викликати мутації ДНК, що призводять до раку легень – вчені

Чим більш забруднений рівень повітря, тим вищий ризик виникнення раку

Забруднення повітря здатне спричинити мутацію в ДНК, яка призводить до раку легень.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature, пише The Guardian.

Науковці зазначають, що впродовж останніх років з-поміж хворих на рак легень стає все більше людей, які ніколи не курили. У межах нещодавнього дослідження вони намагались з’ясувати причини цієї тенденції.

Для цього вони проаналізували дані понад 800 хворих на рак легень з різних куточків світу: Європи, Північної Америки, Африки та Азії. Зокрема науковці детально вивчали генетичний код пухлин.

Зрештою дослідники виявили, що чим вищий рівень забруднення повітря в регіоні, тим частіше у пухлинах знаходили мутації, які викликають рак.

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"Наше дослідження показує, що забруднення повітря тісно пов'язане з тими ж типами мутацій ДНК, які ми зазвичай пов'язуємо з курінням", – зазначає професор Людмил Александров.

Зокрема забруднення повітря пов'язане з мутаціями в гені TP53. Раніше їх пов'язували з курінням тютюну.

Також люди, які жили у регіонах з сильно забрудненим повітрям, мали коротші теломери – захисні нитки ДНК, що знаходяться на кінцях хромосом. Теломери мають тенденцію скорочуватися з віком, тому їхнє передчасне скорочення інтерпретують як ознаку швидкого старіння.

Рак легень залишається одним з найсмертоносніших видів раку у всьому світі. Щороку діагностують близько 2,5 мільйона нових випадків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію 71-річної львів’янки, яка змогла побороти рак легень 4 стадії завдяки експериментальному лікуванню.