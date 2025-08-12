Масове отруєння у "Китайському привіті": ресторатора Кацуріна оштрафували на 48 тисяч гривень

Заклад “Китайський привіт” на Львівщині перевірили через випадки отруєння та оштрафували

Держпродспоживслужба завершила перевірку ресторану "Китайський привіт" у Львові, де трапилося масове харчове отруєння, внаслідок якого постраждало 188 гостей.

Через виявлені порушення власника закладу Мішу Кацуріна оштрафували на 48 тисяч гривень.

Про результати перевірки повідомила Держпродспоживслужба у Львівській області.

"У ході інспектування встановлено, що суб’єкт господарювання порушив встановлені законодавством гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів", – зазначили у службі.

Там також нагадали, що заклади харчування зобов’язані суворо дотримуватися гігієнічних вимог, адже від цього залежить безпека та здоров’я споживачів.

Що відомо про масове отруєння у "Китайському привіті"?

13 липня у Львові відрився ресторан "Китайський привіт" відомого київського ресторатора Міши Кацуріна. Через декілька днів до лікарів зі скаргами на самопочуття звернулися декілька відвідувачів закладу. Отруївся і сам його власник. Згодом у лікарнях опинилися десятки людей.

Тоді Держпродспоживслужба розповіла про порушення, які виявили в закладі під час розслідування випадку. Зокрема,працівники ресторану порушували правила миття інвентарю та зберігання продуктів.

Також інвентар для прибирання не зберігали організовано, а працівники не змогли надати чек-листи та журнали, які можуть підтвердити контроль за температурою зберігання продуктів. Крім того, лише семеро із 23 працівників "Китайського привіту" мали медичні книжки.

Тоді ж у 25 пацієнтів та одного працівника ресторану виявили бактерію Salmonella enteriditis, яка спричиняє кишкові інфекції.

За попередніми даними, всі хворі повідомили, що їли в ресторані "Сінгапурський чізкейк", який містив яєчний крем.

"Достеменно невідомо, як саме сальмонела потрапила в чізкейк. Кондитери здорові, ті яйця, які лабораторія забрала на тест – стерильні. Однак якось потрапила. Можливо, з іншого лотка яєць", – ділився тоді роздумами ресторатор.

Поліція відкрила кримінальне провадження за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням – частина 1 статті 325 ККУ.

