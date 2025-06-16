Працюєте у нічні зміни? Вчені дослідили, чим це може загрожувати для здоров'я жінок

Жінки, які працюють у нічні зміни, частіше страждають на астму, порівняно з тими, хто працює впродовж дня.

Такими є висновки дослідження британських вчених, результати якого опублікували у науковому журналі ERJ Open Research, пише Medical Xpress.

Водночас дослідники не виявили такого зв’язку між астмою та нічною роботою у чоловіків.

"Астма непропорційно частіше вражає жінок, і зазвичай у них вона протікає у важчій формі. Це також призводить до вищих показників госпіталізації та смертності.

У нашому попередньому дослідженні ми виявили, що працівники нічних змін мають вищий ризик розвитку астми середнього або важкого ступеня. Тому ми хотіли з’ясувати, чи є у цьому випадку відмінності між статями", – розповів доктор Роберт Мейдстоун з Манчестерського університету (Англія).

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У дослідженні взяли участь понад 270 тисяч людей. З них понад 5% мали діагностовану астму. Водночас у 1,9% людей була астма середнього або важкого ступеня – вони використовували профілактичний інгалятор та принаймні один додатковий засіб для контролю хвороби.

Учасників класифікували за їхнім робочим графіком: ті, хто працював лише вдень, лише вночі, або чергував денні та нічні зміни.

Таким чином вчені виявили, що жінки, які працюють позмінно, частіше хворіють на астму. А ті, хто працює лише в нічні зміни, приблизно на 50% частіше страждають від астми середнього або тяжкого ступенів порівняно з тими, хто працює лише вдень.

Натомість ризик астми у чоловіків не змінювався залежно від того, працювали вони вдень чи вночі.

"Цей тип досліджень не може пояснити зв’язок астми та позмінної роботи. Однак це може вказувати на зв’язок з порушенням біологічного годинника, зокрема рівня чоловічих і жіночих статевих гормонів.

Раніше було доведено, що високий рівень тестостерону захищає від астми, тому нижчий рівень тестостерону у жінок може відігравати певну роль. З іншого боку, чоловіки та жінки працюють на різних типах змінної роботи, і це також може бути одним із факторів", – пояснив доктор Мейдстоун.

У майбутньому дослідники планують дослідити це питання, а також з’ясувати, що можна зробити, щоб зменшити ризик для жінок, які працюють вночі або позмінно.

Раніше вчені виявили причину пошкодження легень при астмі.