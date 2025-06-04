У Трампа скасували вимоги, які зобов’язували проводити екстрені аборти в невідкладних випадках

Фото ілюстративне. У Трампа не дали лікарням нових настанов на заміну попереднім

Адміністрація президента США Дональда Трампа скасувала вимоги до лікарень, які зобов’язували проводити жінкам аборти у невідкладних випадках попри обмеження на рівні штатів. Хоча медичним закладам не заборонили процедуру зовсім, нових правил також не запровадили.

Про це повідомляють Reuters та New York Times.

Можливість проводити аборти, попри заборону на рівні штатів, містилася в вимогах адміністрації попереднього президента США Джо Байдена. У документі 2022 року медичним працівникам роз’яснювали положення федерального закону.

Вимоги видали через кілька тижнів після того, як Верховний Суд США скасував визнання за жінками конституційного права на аборт.

У документі йшлося, що лікарі зобов’язані провести аборт жінці, якщо це необхідно для вирішення невідкладної медичної ситуації або стабілізації стану пацієнтки.

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Вимога поширювалася також на штати, де такі процедури заборонені, оскільки федеральний закон має більшу юридичну силу.

Вимоги стосувалися медичних закладів, які беруть участь у державних програмах охорони здоров’я Medicare та Medicaid, розрахованих на допомогу людям похилого віку та американців із низьким рівнем доходів.

Лікарні, які порушували федеральний закон, ризикували втратити державне фінансування.

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Тепер у центрі державних програм заявили, що попередні вимоги, які ухвалили при президентстві Джо Байдена, не відображають політику адміністрації Трампа.

Там стверджують, що "працюватимуть над виправленням будь-якої правової плутанини та нестабільностей, які спричинили дії попередньої адміністрації".

"Це фактично дає яскраве зелене світло лікарням у червоних (консервативних – ред.) штатах відмовляти вагітним жінкам, які перебувають у небезпеці", – вважає експертка з медичного права Лоуренс Гостін.

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Водночас в Трампа кажуть, що на лікарні досі поширюється дія федерального закону, але не пояснили, що саме мають на увазі.

"Це не просто скасування того, що зробила адміністрація Байдена. [Рішення] створює багато питань без відповідей щодо того, як лікарням поводитися в майбутньому. Більша плутанина означає більший ризик", – сказала професорка Каліфорнійського університету Мері Зіглер.

Раніше ЗМІ повідомляли, що американське Міністерство оборони припинило надання медичної допомоги трансгендерним військовим.