Зміни клімату загострюють симптоми неврологічних та психічних захворювань – науковці

Люди, які мають неврологічні та психічні хвороби, особливо чутливі до змін клімату.

Зміни клімату, зокрема підвищення температури повітря та вологості, спричиняють комплексні несприятливі наслідки для осіб, які мають неврологічні та психічні захворювання.

Про це свідчить аналіз досліджень, опублікований в журналі The Lancet Neurology. Як інформує MedicalXpress, стани, які можуть погіршитися при підвищенні температури та вологості, включають інсульт, мігрень, менінгіт, епілепсію, розсіяний склероз, шизофренію, хворобу Альцгеймера та Паркінсона.

Як зазначають науковці, кожен із мільярдів нейронів у мозку працює із різною швидкістю, залежно від умов довкілля. Наше тіло, у тому числі й мозок, адаптовані до результативної діяльності у вузькому діапазоні температур, до яких людина пристосувалася протягом тисячоліть. Зазвичай люди почуваються комфортно за температури від 20 °C до 26 °C і за вологості від 20% до 80%.

Коли зовнішні умови переходять межу звичного діапазону, як це відбувається з екстремально високими температурами та вологістю внаслідок глобального потепління, нейрони мозку не можуть взаємодіяти між собою у звичному режимі.

Спека і висока вологість змушують мозок намагатися зберегти нормальну температуру організму. Однак деякі захворювання впливають на здатність до потовиділення, необхідного для охолодження тіла. Водночас окремі препарати, які використовують для лікування неврологічних та психіатричних захворювань, ще більше погіршують проблему, через те, що зменшують виділення поту або порушують механізм регулювання температури в мозку.

Огляд досліджень демонструє, що спека негативно впливає на сон, порушення якого погіршує стан осіб, що хворіють на епілепсію. Також зміна клімату посилює симптоми деменції та багатьох психічних розладів, як-от шизофренії.

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Високі температури можуть згущувати кров, що викликає більші ризики її згортання. У такому стані людина більш схильна до інсультів.

Учені звертають увагу на те, що під час хвилі аномальної спеки в Європі, що відбулася у 2003 році, близько 20% від збільшеної кількості смертей припали на людей із неврологічними захворюваннями.

Шкідливий вплив екстремальних температур погіршується також нагріванням міського простору та відсутністю зелених насаджень, які посилюють шкоду від спеки для хворих на неврологічні та психічні захворювання.

Число осіб, для яких вплив спеки може стати згубним, величезне.

За даними дослідження, 60 мільйонів людей у всьому світі мають епілепсію, 55 мільйонів осіб хворіють на деменцію. Оскільки населення світу старіє, прогнозується, що до 2050 року ці цифри зростуть до понад 150 мільйонів.

За словами авторів дослідження, неврологічні розлади залишаються основною причиною пожиттєвої інвалідності та другою причиною смерті в усьому світі. Водночас понад 10% населення світу має психіатричні захворювання.

"Наразі зробити висновок про вплив зміни клімату на неврологічні та психіатричні захворювання складно через загальну нестачу даних, різні методи дослідження, недостатню кількість деталей щодо підтипів захворювань, недостатнє врахування впливу індивідуальної та популяційної генетики та широкі відмінності географічного розташування з потенціалом регіонального впливу.

Однак дані свідчать про те, що зміна клімату може вплинути на захворюваність, поширеність і тяжкість багатьох станів нервової системи (наприклад, інсульту, неврологічних інфекцій та деяких психічнтх розладів)", – зазначають науковці.

Нагадаємо, науковці встановили, що теоретичною межею виживання людини є 35 °C при 100% вологості повітря або 46 °C при 50%.