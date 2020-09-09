Чому батьків не влаштовує дистанційне навчання, та що з цим робити. Думки 4-х освітніх експертів

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Головна проблема – батьки не знають, що робити з дитиною. Але цьому можна навчитись

ПЕТРО ЧОРНОМОРЕЦЬ

психофізіолог, співавтор освітнього проекту "Майбутні – IWonder"

– Як ви вважаєте, чому більшість батьків не влаштовує дистанційне навчання?

– У негативі до онлайну є дуже багато ірраціонального та емоційного, що часто взагалі не має стосунку до навчання. Наприклад, загальна невпевненість у безпеці та майбутньому.

Страх, який відступає, коли дитина не муляє очі, а знаходиться десь у школі та ніби навчається чогось корисного. Будь-які зміни цієї звичної схеми викликають тривогу, яка росте разом зі загальною тривогою людини – аж до істерики.

Якщо зважити на те, що за останній рік 44% українців утратили відчуття безпеки – нічого дивного немає у тому, що вони агресивно опираються будь-яким змінам усталених практик.

Але частина страхів має цілком раціональні причини.

Знання. Батьки бояться, що якість онлайн-навчання набагато гірша за офлайн.

Відверто, значна частина вчителів (може й більшість) у офлайні також працюють жахливо.

Плюс ми маємо гидотні навчальні програми та підручники. Онлайн десь погіршив ситуацію, а десь просто зробив проблему помітною для батьків.

Хоча дійсно, навчання онлайн та офлайн – не є повноцінними взаємними альтернативами.

Онлайн – це цілковито інший підхід, який має свої надзвичайні переваги. Наприклад, доступ для дитини з будь-якого регіону до найкращих викладачів України та світу.

Але він має і свої недоліки, тому що навчання – це не тільки про знання, але у першу чергу про особисте людське спілкування.

Онлайн насправді має свої переваги. Фото vova130555@gmail.com/Depositphotos

Соціалізація. Дитина, що навчається онлайн, не має спілкування з однолітками. Натомість сидить у замкненому просторі, коли всі члени родини на голові одне у одного. Це об’єктивна проблема.

Немає куди подіти дитину. Батьки втомилися. Мають бути на роботі. Хочуть мати час наодинці.

Нарешті, тупо не розуміють, що робити з дитиною, коли вона поруч постійно, а не кілька годин на день.

Для більшості родин школа – це у першу чергу місце перетримки дитини, поки батьки займаються іншими справами.

– Як, на вашу думку, потрібно до цього ставитися, та що з цим робити?

– Дитина років з 10-12 цілком здатна лишатись сама вдома. Вона може і потурбуватись про себе, і навчатись самотужки – достатньо мати комп’ютер з інтернетом.

Я б сказав більше: зважаючи на якість викладання у середньостатистичній школі України, самостійна освіта за допомогою безкоштовних курсів та інших відкритих джерел набагато продуктивніша для дитини.

За необхідності для окремих складних тем та ситуацій можна знайти репетиторів, які готові працювати онлайн з невеликою групою дітей за цілком доступні гроші.

І навіть підготовка до ЗНО не така вже й проблема. Є купа безкоштовних відео-уроків та іншого заточеного під цю задачу контенту. Достатньо докласти зусиль упродовж року, а в лютому-квітні допиляти знання до ідеалу з допомогою репетитора і можна цілком спокійно складати тест.

Якщо дитина лінива... Від природи людина не буває лінивою. Вона хоче дуже багато речей.

Як мінімум – поїхати від батьків, мати кльові речі, жити кращим і власним життям.

Як максимум – навчатися, досліджувати світ, боротися за справедливість і цінності та змінювати світ на краще.

Якщо дитина нічого не хоче, це може означати тільки одне – їй ці природні бажання вже поламали школою, заборонами, вимогами, насильством або іншим способом (виняток – окремі діти зі специфічними діагнозами).

Тому, якщо дитина лінива, найкраще, що можна з тим зробити – батькам зайнятись у першу чергу не дитиною, а власним навчанням.

Є школи та курси батьківства – не ті, які готують до пологів, а про більш дорослих дітей.

Є купа відео та текстів – Ройз, Петрановська, Мурашова, Зіцер, Гіппенрайтер та інші автори. Головне – зрозуміти, що таке дитина і що таке особистість, навчитись поважати дитину та вибудовувати здорові особисті кордони у взаємодії з нею.

Суттєво важче, якщо дитина мала (до 10-11 років). Вона дійсно може постійно потребувати дорослого поруч. Це сильно б'є по кишені батькам середнього класу, а для значної частини українців – абсолютно непідйомне. Думаю, це питання державної стратегії. Тут просто ноу коментс.

Залишається ще проблема соціалізації. Як на мене, школа – у принципі не найкраще місце для цього. Оптимальне рішення – гуртки та секції за інтересами.

Якщо є дорослий, який закладає здорову культуру спілкування, а діти приходять на заняття не тому, що їх змусили, а тому, що вони самі обрали саме це місце, цю спільноту і цю діяльність – це найбільш здоровий спосіб навчитися спілкуватися з людьми, а заразом відбудувати власні кордони та власну систему цінностей.