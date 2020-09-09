Чому батьків не влаштовує дистанційне навчання, та що з цим робити. Думки 4-х освітніх експертів

Євген Лапін директор Освітнього центру "Життя"
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9 вересня 2020

Останні місяці тільки ледачий не писав про вади, недоліки та негаразди дистанційного навчання.  

Причому несприйняття такого формату освітнього процесу йшло як з боку вчителів, так і з боку батьків.

Батьки навіть писали петицію щодо заборони дистанційного навчання.

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"Українська правда. Життя" вирішила з’ясувати причини такого негативного ставлення обидвох сторін, присвятивши цю публікацію батькам, а наступну – вчителям.

Проаналізувати ставлення батьків ми традиційно запропонували експертам в галузі освіти:

  • Петро Чорноморець, психофізіолог, співавтор освітнього проекту "Майбутні – IWonder",
  • Катерина Гольцберг, детский психолог, "Центр освіти "Оптіма", детская клиника "Добробут",
  • Володимир Співаковський, президент корпорации Гранд,
  • Наталія Шульга, професор, депутат Київської міської ради, секретар Комісії з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту.

Деякі з них за сумісництвом є самі батьками.

– Як ви вважаєте, чому більшість батьків не влаштовує дистанційне навчання?

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– Як, на вашу думку, потрібно до цього ставитися, та що з цим робити?

З цієї публікації ми пропонуємо нашим читачам новий інструмент участі в обговоренні теми – приєднатися до думки того чи іншого експерта в опитуванні на Facebook-сторінці УП.Життя.

(для подальшого читання експертних думок скористайтеся стрілочками)

Євген Лапін, директор Освітнього центру "Життя", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина nito103/Depositphotos

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