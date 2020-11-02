Як перевести дитину на повне дистанційне навчання. Пояснює МОН

Якщо батьки хочуть перевести свою дитину на дистанційне навчання протягом року, їм потрібно звернутися до закладу освіти, який надає такі послуги.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки.

"Якщо з будь-яких причин батьки ухвалюють свідоме рішення про навчання дитини дистанційно на постійній основі, необхідно звернутися до закладу освіти, який надає послуги саме за дистанційною формою здобуття освіти.

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Він повинен мати системотехнічне забезпечення для організації саме дистанційної форми здобуття освіти – комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, електронні освітні ресурси тощо.

Про те, що заклад освіти може забезпечувати саме таку форму здобуття освіти, він обов’язково інформує на своєму сайті", – пояснюють у МОН.

Фото IgorTishenko/Depositphotos

У відомстві зазначають, що заклад може бути будь-якої форми власності: державної, комунальної чи приватної.

Якщо це державна або комунальна школа, то навчання в закладі буде безкоштовним для учнів, а оплата праці вчителів здійснюється за рахунок державного бюджету.

При цьому у міністерстві нагадують, що карантин не є приводом для переходу на дистанційну форму навчання.

Карантин та інші надзвичайні обставини, що тимчасово унеможливлюють відвідування закладів освіти, не потребують переведення учнів на дистанційну форму (і відповідного збору заяв від батьків).

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За рішенням педради освітній процес продовжується з використанням технологій дистанційного навчання на денній або іншій формі здобуття освіти, на яку учнів зараховано.

Саме у такий спосіб може бути реалізовано "змішане навчання".

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