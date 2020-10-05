Чому вчителів не влаштовує дистанційне навчання, та що з цим робити. Думки 4-х освітніх експертів

Євген Лапін директор Освітнього центру "Життя"
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5 жовтня 2020

Дистанційне навчання стало червоною ганчіркою для багатьох. Воно критикувалося як вчителями, так і батьками.

Останні навіть писали петицію щодо його заборони.

У минулій публікації на запрошення "Української правди. Життя" освітні експерти аналізували негативне ставлення до дистанційного навчання з боку батьків.

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Цього разу експерти в галузі освіти обговорили ставлення до дистанційної освіти вчителів.

Відповідали на запитання:

  • Наталія Шульга, професор, депутат Київської міської ради, секретар Комісії з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту;
  • Володимир Співаковський, президент корпорації "Гранд";
  • Світлана Ройз, дитячий сімейний психолог, автор книг і навчальних проектів з дитячої психології для батьків, вчителів, медиків;
  • Олександр Елькін, засновник та натхненник спільноти відповідального вчительства "EdCamp Ukraine".

Експертам було поставлено два запитання:

– Як ви вважаєте, чому більшість вчителів не влаштовує дистанційне навчання?

– Як, на вашу думку, потрібно до цього ставитися, та що з цим робити?

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(для подальшого читання експертних думок скористайтеся стрілочками)

Євген Лапін, директор Освітнього центру "Життя", спеціально для УП.Життя

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Титульна світлина nito103/Depositphotos

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