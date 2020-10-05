Чому вчителів не влаштовує дистанційне навчання, та що з цим робити. Думки 4-х освітніх експертів

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Кожній вчительці та вчителю зараз потрібна якісна підтримка, – як психологічна, так і методична

ОЛЕКСАНДР ЕЛЬКІН

засновник та натхненник спільноти відповідального вчительства "EdCamp Ukraine"

– Як ви вважаєте, чому більшість вчителів не влаштовує дистанційне навчання?

– Щоб це зрозуміти, варто розібратися – що заважає їм вповні скористатися його можливостями. Що хвилює, що викликає занепокоєння й страх?

Останнім часом ми ставимо подібні запитання в онлайн-формах, за якими вчительство реєструється на події від ГО "ЕдКемп Україна". І бачимо, що найбільше освітян турбує брак знань про принципи організації та загалом методичні аспекти саме дистанційної форми навчання: у багатьох із них уже є болючі переживання стосовно цього.

Найперше, що відзначає більшість – це втрата "живого спілкування", брак емоційного контакту з учнівством.

Одна справа, коли учні й учениці сидять у класі, педагог бачить їхню реакцію, у тому числі невербальну, є можливість охопити поглядом кожну й кожного, відчути настрій дітей, спрямувати роботу для найкращого результату.

Інша справа, коли всіх – і то в кращому разі – видно лише частково через монітор комп’ютера. У такі моменти не відчувається зв’язок, який надзвичайно важливий під час освітнього процесу, а значить у вчителя чи вчительки набагато менше можливостей вести процес – спрямовувати його, впливати на нього.

Друга причина – недостатня сформованість у вчительства твердих навичок: майже нерозроблена чітка методологія дистанційного навчання, вчительству важко працювати з тим, що вони не знають і не розуміють у повному обсязі.

Тут виникає багато запитань: як мотивувати дітей онлайн, як адаптувати добре напрацьований звичний урок до онлайн-формату, як оцінювати рівень засвоювання матеріалу, як забезпечити рівний доступ до навчання усім, коли умови можуть бути неоднакові.

Не секрет, що технічне забезпечення – якісний інтернет і персональний комп’ютер чи ноутбук – теж один із викликів сьогодення як для вчительства, так і для учнівства.

Тут одразу кілька наскрізних проблем: чи забезпечена дитина усім необхідним для переходу в онлайн-навчання; чи має вчитель/-ка можливість повноцінно проводити уроки онлайн; чи вистачає ресурсів, навичок і знань учнівству, батьківству, вчительству для того, аби підтримувати якісну комунікацію у карантинний період.

– Як, на вашу думку, потрібно до цього ставитися, та що з цим робити?

– До всіх викликів сьогодення краще ставитися як до прихованих нових можливостей – інакше нам усе це просто не витримати.

Варто не відкидати чи таврувати страхи й проблеми, а уважно їх вивчати та потім зосереджуватись на комплексній підтримці учнівства, батьківства, учительства.

Насправді кожній вчительці й кожному вчителю зараз потрібна якісна підтримка, як психологічна, так і методична, важливий обмін не страхами й наріканнями, а кращим експертним і педагогічним досвідом.

А тому сьогодні, як ніколи, потрібно ще більше уваги приділяти навчанню і педагогічному зростанню.

Важливо також розвивати взаємини з батьківством: розуміючи, що їм теж непросто поєднувати свою роботу з дистанційкою дітей, у той же час розумно залучати їх до освітнього процесу – не як "наглядачів" чи "виконувачів домашніх завдань", а як партнерів, спільно з якими випрацьовують кращі стратегії для дитини.

Наразі команда "ЕдКемп Україна" проводить щомісячні онлайн-зустрічі з освітянами "для розуму і для серця" – Онлайн-толоки. На толоках під час сесії запитань і відповідей говоримо про найважливіше із очільниками освітніх інституцій, поширюємо досвід педагогів-практиків, тренуємо стратегії швидкої допомоги програми соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН) і на відверту бесіду про освіту завжди запрошуємо зіркових гостей.

Отже, висновок лише один: до дистанційного навчання потрібно ставитись із увагою та зацікавлено, щоб ще краще його дослідити, вивчити і якнайпродуктивніше застосовувати.

Саме виходячи з такої позиції, ми й розробили "ЕдКемп-марафон", реєстрація на який стартувала на День учителя, 4 жовтня.

Це спеціальна інтерактивна подія, яка допоможе українському вчительству "підкачати" чотири колеса їхнього "авто" – "Я", "Дім і родина", "Школа й робота", "Громада та оточення".