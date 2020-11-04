У МОЗі уточнили, скільки школярів хворіють на COVID-19 і коли переходити дистанційне навчання

З вересня на COVID-19 захворіли 5215 учнів – це 0,9% усіх учнів, а також 10552 вчителя.

Такі дані озвучив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в середу 4 листопада.

Станом на початок листопада 912 навчальні заклади перейшли на дистанційку через спалах коронавірусної хвороби.

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"Відвідування закладів дошкільної, закладів загальної, середньої, позашкільної та спеціалізованої мистецької освіти забороняється, коли на самоізоляції через контакт з пацієнтами, у яких підтверджений COVID-19 перебуває більше ніж 50% здобувачів освіти та персоналу закладу", – пояснив міністр.

Він також наголосив на тому, що батьків не мають змушувати підписувати жодних довідок про згоду на те, що дитина може підхопити вірус в школі.

Якщо 50% учнів і вчителів на ізоляції, то школа на дистанційному навчанні. Фото:

"Це самодіяльність і такі згоди не передбачені жодним нормативним актом.

Звертаю увагу батьків, що ніхто не може змусити вас підписувати такі інформаційні згоди", – додав Степанов.

Міністр ще раз наголосив на розподілі відповідальності

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Засновник (міська рада або ОТГ) відповідає за наявність в медичному пункті школи антисептиків, безконтактних термометрів, дезінфекторів та засобів індивідуального захисту.

Керівники закладів освіти відповідальні за організацію процесу (різні години початку дня та перерви, регулярна перевірка температури).

Батьки мають роз'яснювати дітям, що на уроці вони сидять без маски, а на перерві пересуваються в масках.

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