Чи потрібно у школі заучувати дати, назви, імена, орфографічні та інші правила? Думки 5 експертів

Євген Лапін директор Освітнього центру "Життя"
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31 березня 2021

Останнім часом виникає багато нарікань з боку школярів, що вони примушені заучувати багато зайвої інформації, яка їм ніколи в житті не знадобиться.

Дати історичних подій, імена та роки життя історичних персонажів, чисельність військ, чисельність населення, правила орфографії та синтаксису, географічні назви, економічні показники територій, розміри видобутку корисних копалин, значення фізичних констант та інша інформація, яку за необхідністю можна знайти в довідниках.

Слід визнати, що вся система контролю сучасної школи спрямована на перевірку саме цих знань. Ну, просто тому, що їх простіше вимірювати.

В результаті більш тонкі навички та компетенції – такі як, наприклад, вміння орієнтуватися в інформаційних ресурсах, критичне мислення, здатність знаходити оптимальне рішення в задачах з браком інформації, вміння відрізняти факти від інтерпретацій і таке інше, – залишаються поза увагою.

Тим самим шкільною системою не заохочується формування активно і відповідально мислячої людини, яка сама може визначати, які їй потрібні знання та навички, та самостійно набувати їх. 

Виникає питання, що важливіше в освіті на сучасному етапі, – набуття знань та навичок чи формування думаючої людини?

Ми запросили до розмови експертів з різних галузей освіти:

  • Клим Леухін, хоумскулер, 15 років;
  • Анастасія Леухіна, викладачка Київськоі школи економіки, співзасновниця проекту "Освітній експеримент", голова ГО "Горизонталі" та мама хоумскулера;
  • Володимир Співаковський, президент корпорації "Гранд";
  • Ірина Шастал, директор Асоціації вальдорфських ініціатив в Україні;
  • Вадим Карандій, директор Інституту розвитку освіти, екс-керівник Українського центру оцінювання якості освіти, заступник міністра освіти (2019).

Зокрема, вони відповіли на наступні запитання:

  • Що, які предмети та дисципліни та наскільки має знати дитина по закінченні середньої школи?
  • Якими якостями та компетенціями повинна володіти дитина по закінченні середньої школи?
  • Як одне пов’язано з іншим? Що є первинним? Чи не витікає одно з іншого автоматично?

(для подальшого читання експертних думок скористайтеся стрілочками)

Євген Лапін, директор Освітнього центру "Життя", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина Wavebreakmedia/Depositphotos та AndrewLozovyi/Depositphotos

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