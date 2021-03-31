Чи потрібно у школі заучувати дати, назви, імена, орфографічні та інші правила? Думки 5 експертів

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Розвивати пам’ять дитині потрібно, але в різному віці для того використовуються різні підходи

ІРИНА ШАСТАЛ

директор Асоціації вальдорфських ініціатив в Україні

Ірина Шастал, директор Асоціації вальдорфських ініціатив в Україні

– Що, які предмети та дисципліни та наскільки має знати дитина по закінченню середньої школи?

– Розвивати пам’ять дитині потрібно. І для цього варто вчити багато чого напам’ять.

Але акцент у тому, яким чином відбувається цей процес. Якщо дитина не відчуває в цей момент насилля, не відчуває в цей момент того, що вона якимось чином страждає, або її гідність порушується, вражається, і з радістю вчить напам’ять, і потім видає це, – то в цьому немає абсолютно нічого негативного. Навпаки – ми вправляємо цей механізм пам’яті.

Другий аспект. Важливо розуміти, в якому віці які підходи використовуються для того, щоб вправлятися у пам’яті. Наприклад, маленька дитина, вона наслідує дорослу людину і з радістю повторює і вивчає за нею напам’ять.

І це по-іншому, ніж, коли сьогодні на завтра їй треба вивчити вірш або якийсь текст. І це не по силах дитині. Душевно вона не може ще з цим впоратися.

Але якщо протягом тижня якась річ повторюється за дорослою людиною, то природним чином виникає це запам’ятовування.

Для дітей старшого віку, так само, вивчати напам’ять є сенс, але мотивація має йти із середини, із самого підлітка:

"Мені важливо це запам’ятати для того, щоб, наприклад, завтра я міг перед класом або у якійсь своїй роботі аргументувати і висловити свою думку, і підтвердити тими чи іншими фактами".

Тоді ми отримуємо людину, яка вільно може представити своє судження. Взагалі, спочатку його народити, а потім представити. І тоді така людина викликає у нас захоплення.

А та людина, яка говорить: "Ну, я зараз не пам’ятаю, в якому місці, я не пам’ятаю, коли, я не пам’ятаю, хто". Ну, як мінімум, ми думаємо, що це не дуже цікавий співрозмовник.

Тому ми ставимо питання так: Як правильно наповнювати пам’ять? Як правильно механізм пам’яті розвивати?

Розвивати пам’ять дитині потрібно. І для цього варто вчити багато чого напам’ять.

Фото kolinko_tanya/Depositphotos

– Я думаю, що це якраз пов’язано з другим запитанням. Якими якостями та компетенціями повинна володіти дитина по закінченню середньої школи? Тобто, що має вміти дитина?

– Що вчитель робить з дитиною на уроці? Чи він зацікавлений, щоб дитина розвивалася, чи він зацікавлений просто передати файли? Просто завантажити в голову.

Вальдорфська педагогіка цього не робить. Вона спостерігає, як цей матеріал дитина використовує. Вона думає про те, як дитина потім опрацьовує цей матеріал, і як він її наповнює.

Наприклад, як вивчають мову маленькі діти? Вони все запам’ятовують, але їх ніхто не примушує.

І середовище, створене вчителем навколо цього процесу пізнання, того, що треба пізнати, повинно мати таку якість, коли дитина вмотивована сама наповнювати свою пам’ять.

– Суть нашої теми в тому, що, чи потрібно спеціально вчити щось напам’ять, чи коли ми створюємо середовище, вирішуємо цікаві завдання, заохочуємо дітей самих вирішувати ці завдання, вони автоматично охоплюють це і запам’ятовують самі?

– Так-так. Спеціально запам’ятовувати – ні. Як вірші. Наочно.

Як вивчається вірш, який ми хочемо, щоб дитина знала напам’ять. У Вальдорфській школі щодня протягом 5 днів зранку звучить вірш, який всі повторюють хором. Наступного тижня – новий.

І досвід наш який? В кінці, через певний час, весь клас знає всі вірші. Уявляєте? Так невимушено заходить це. І тоді нема ніякого насилля.

А якщо треба сьогодні, – тобі дали завдання на завтра його вивчити, – тут і відбувається насилля. Тому що це проти природи того, як пам’ять може працювати.

Дати таке завдання дитині – це не відповідає інтересам дитини, її запиту на її розвиток. Це відповідає запиту педагога, що "я завтра всіх опитаю і поставлю колонкою оцінки".

– Що витікає з чого: чи заповнення пам’яті і породжує вміння мислити, чи навпаки – коли ми вчимо мислити, автоматично наповнюється пам’ять?

– Це залежить від віку. Чим менше дитина, тим більше ми працюємо на те, що вона спочатку запам’ятовує, потім – це використовує.

А підліток, після 12 років, коли формуються причинно-наслідкові зв’язки, – там якраз механізм міняється. Що дитині важливо спочатку поставити мету, поставити задачу, вмотивувати її, і вона вже з власної мотивації потім це вивчить.

Маленькі діти, вони ще не можуть цієї мотивації мати, бо у них нема досвіду. Вони довіряють дорослій людині. І це нормальна дія авторитету.

А в середніх і старших класах, там – навпаки. Там створення такого середовища, де дитина зацікавлена щось досліджувати в процесі своєї свободи, а ти лише поруч знаходишся, щоб їй допомогти там, де в неї ще немає досвіду. Але і довіряєш їй, що вона набуває зараз свого досвіду і щось може своє принести у цей процес.