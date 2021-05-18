Чи можна учню давати можливість самому обирати чого та як навчатись? Думки 4-х експертів

Євген Лапін директор Освітнього центру "Життя"
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18 травня 2021

Традиційний підхід в освіті спирається на підсвідому установку дорослих про те, що дитина – це скриня, в яку потрібно вкладати інформацію, знання та вміння.

Тобто дитина є пасивним об’єктом.

Альтернатива такому підходу – уявлення про те, що дитина є суб'єктом освіти. Тобто тим, хто сам здійснює вибір. Вибір, до чого прагнути, які знання і вміння для цього потрібні, як їх придбати.

"Прийняття суб’єктності учня" вже коротко обговорювалося у статті щодо фундаментальних викликів, що постають перед сучасною освітою.

Немає сумніву, що сучасна освіта має вирощувати самостійно думаючих людей. І зрозуміло, що щоби отримати дорослого, здатного самостійно здійснювати вибір та нести за нього відповідальність, потрібно таку модель поведінки формувати ще в дитинстві.

Але тут виникають запитання, на які немає очевидних відповідей:

  • Як має формуватися суб’єктність дитини, тобто її здатність здійснювати самостійний вибір? Завдяки яким освітнім інструментам?
  • В якому віці потрібно починати формувати в дитині цю суб’єктність?
  • З якого віку можна дозволяти дитині обирати, чим займатися, чого й як навчатися?

І ми задали їх освітнім експертам:

  • Іванні Коберник, співзасновниці "Смарт освіта" та "Батьківський контроль";
  • Олександру Філоненку, філософу, культурологу, богослову,
  • Валентині Мержиєвській, співзасновниці та викладачці альтернативної школи "БеркоШко";
  • Володимиру Співаковському, президенту корпорації Гранд.

(для подальшого читання експертних думок скористайтеся стрілочками)

Євген Лапін, директор Освітнього центру "Життя", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина photography33/Depositphotos 

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