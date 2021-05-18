Чи можна учню давати можливість самому обирати чого та як навчатись? Думки 4-х експертів

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Якщо вибір завжди робить дорослий – то хай не дивується, що дитина не самостійна і не знає, чого хоче

ІВАННА КОБЕРНИК

співзасновниця "Смарт освіта" і "Батьківський контроль"

Іванна Коберник, співзасновниця "Смарт освіта" і "Батьківський контроль"

– Як має формуватися суб’єктність дитини, тобто її здатність здійснювати самостійний вибір? Завдяки яким освітнім інструментам?

– Здатність і право обирати – невід’ємна складова відповідальності.

В Україні, особливо під час вимушеного дистанційного навчання, ми могли часто чути від батьків і вчителів – діти не самостійні, їм важко дистанційно вчитися, організовувати свою роботу тощо.

Але якщо ви розпитаєте тих самих батьків і вчителів, то, швидше за все, з’ясуєте – вони дуже мало (а у випадку окремих вчителів – ніколи) не давали дітям робити власний вибір і не відпускали контроль.

Навчити дітей самостійності нескладно – дозволяти дітям робити вибір, віддавши їм частину навчального простору чи процесу.

Яку частину – це рішення вже залежить від віку та попередньо сформованих навичок дитини.

Але часто дорослих в Україні сковує страх від втрати контролю – вони бувають неготові дати дитині навіть трохи часу на вибір і чекають миттєвого результату, і це є проблемою.

– В якому віці потрібно починати формувати в дитині цю суб’єктність?

– Змалечку.

Всі знають старий жарт: "Мамо, мені холодно?" – "Ні, синку, ти хочеш їсти". Дозволяти дитині одягатися за її відчуттями, не годувати силою, дозволяти обирати іграшки, а не обирати ті, про які батькам самим так мріялося в дитинстві.

Ні, тут мова не про розпущеність і вседозволеність, а лише про повагу до почуттів і реальних потреб дитини. В нас все ще часто уявлення чи установки про правильну роль мами і тата замінюють (чи навіть блокують) реальне розуміння потреб дитини.

– З якого віку можна дозволяти дитині обирати, чим займатися, чого й як навчатися?

– В різному віці прийнятні і доречні різні інструменти.

В перших класах – це може бути право обирати книжку чи текст, яку читаєш, тему твору, про що писатимеш, матеріали, з яких робитимеш виріб.

Я досі часто з жахом бачу пости в соцмережах, що вчителі знижуть оцінки за неправильний, на їхню думку, колір оздоблення якоїсь поробки чи неправильно намальовану рибку.

В середніх класах це може бути форма роботи чи проект – навіть в проектній роботі українські вчителі часто намагаються домінувати, нав’язуючи свої теми проектів і не приймаючи теми учнів, навіть в приватних школах!

Це оголює серйозну проблему: вчителі не погані, вони просто не знають методик та інструментів, як поступово віддавати дітям відповідальність і контроль за навчальною діяльністю, вони самі бояться помилок і не дають дітям вчитися на власних помилках, навіть в безпечних умовах школи.

Відповідальність можна і треба відпрацьовувати. І для різних вікових груп є різні інструменти.

В старших класах невід’ємним правом дитини має стати можливість обирати предмети для вивчення. Але для цього старша школа (10-12 класи) має стати профільною, як передбачено реформою НУШ і законом "Про повну загальну середню освіту".

Реалізація цього закону передбачає створення окремих профільних академічних ліцеїв, достатньо великих, які можуть бути як однопрофільними (в великих містах), так і багатопрофільними – щоб діти отримали реальну, а не на папері, можливість обирати профіль навчання і перелік предметів, які вони мають бажання вивчати поглиблено.

Перехід у старшу профільну школу – чудовий шанс зробити перший свідомий вибір в житті. Він не є остаточним, його можна змінити, але якщо дорослі не відпустять свій страх і контроль, діти не візьмуть на себе відповідальність.

Бо відповідальність з’являється лише там, де особистість зробила власний вибір.

Якщо вибір робив дорослий – то хай не дивується, що дитина не самостійна і не знає, чого хоче.