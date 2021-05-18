Чи можна учню давати можливість самому обирати чого та як навчатись? Думки 4-х експертів

Євген Лапін директор Освітнього центру "Життя"
4309
18 травня 2021

Традиційний підхід в освіті спирається на підсвідому установку дорослих про те, що дитина – це скриня, в яку потрібно вкладати інформацію, знання та вміння.

Тобто дитина є пасивним об’єктом.

Альтернатива такому підходу – уявлення про те, що дитина є суб'єктом освіти. Тобто тим, хто сам здійснює вибір. Вибір, до чого прагнути, які знання і вміння для цього потрібні, як їх придбати.

Реклама:

"Прийняття суб’єктності учня" вже коротко обговорювалося у статті щодо фундаментальних викликів, що постають перед сучасною освітою.

Немає сумніву, що сучасна освіта має вирощувати самостійно думаючих людей. І зрозуміло, що щоби отримати дорослого, здатного самостійно здійснювати вибір та нести за нього відповідальність, потрібно таку модель поведінки формувати ще в дитинстві.

Але тут виникають запитання, на які немає очевидних відповідей:

  • Як має формуватися суб’єктність дитини, тобто її здатність здійснювати самостійний вибір? Завдяки яким освітнім інструментам?
  • В якому віці потрібно починати формувати в дитині цю суб’єктність?
  • З якого віку можна дозволяти дитині обирати, чим займатися, чого й як навчатися?

І ми задали їх освітнім експертам:

  • Іванні Коберник, співзасновниці "Смарт освіта" та "Батьківський контроль";
  • Олександру Філоненку, філософу, культурологу, богослову,
  • Валентині Мержиєвській, співзасновниці та викладачці альтернативної школи "БеркоШко";
  • Володимиру Співаковському, президенту корпорації Гранд.

(для подальшого читання експертних думок скористайтеся стрілочками)

Євген Лапін, директор Освітнього центру "Життя", спеціально для УП.Життя

Титульна світлина photography33/Depositphotos 

Вас також може зацікавити:

Чому батьків не влаштовує дистанційне навчання, та що з цим робити. Думки 4-х освітніх експертів

Чому вчителів не влаштовує дистанційне навчання, та що з цим робити. Думки 4-х освітніх експертів

Інші тексти зі спецпроекту "МАЙБУТНЄ ШКОЛИ"

Дистанційне навчання: сучасний формат освіти, який має лишитися

У МОЗі уточнили, скільки школярів хворіють на COVID-19 і коли переходити дистанційне навчання

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.

Також ми ведемо корисний Telegram-канал "Мамо, я у шапці!".


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 2108
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2967
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20774
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій