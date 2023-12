Коли потрібен шкільний психолог?

Освітній процес Нової української школи ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.

Сучасне освітнє середовище забезпечує всі необхідні умови для розвитку дитини, дбає про фізичний та психологічний комфорт.

Яка роль тут належить шкільному психологу?

Реклама:

Разом із сімейною та дитячою психологинею, психотерапевткою з 15-річним досвідом роботи Богданою Янків з'ясовуємо його основні завдання та функції в навчальному процесі.

Нагадаємо, у форматі AMA (ask me anything) ви можете поставити "Українській правді. Життя" будь-яке запитання в Google-формі і ми знайдемо експерта, який на нього відповість в рамках спецпроекту "Запитай життя".

Наприклад, ми вже пояснювали: