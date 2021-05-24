Коли потрібен шкільний психолог?

Освітній процес Нової української школи ґрунтується на партнерстві між учнем, учителем і батьками.

Сучасне освітнє середовище забезпечує всі необхідні умови для розвитку дитини, дбає про фізичний та психологічний комфорт.

Яка роль тут належить шкільному психологу?

Разом із сімейною та дитячою психологинею, психотерапевткою з 15-річним досвідом роботи Богданою Янків з'ясовуємо його основні завдання та функції в навчальному процесі.

Богдана Янків, сімейна та дитяча психологиня

Навіщо психолог у школі?

За словами Богдани Янків, психолог в школі – це обов’язкова ланка зв'язку, яка в безпечний спосіб підтримує, допомагає та скеровуємо всіх учасників навчального процесу.

А правильно побудована взаємодія у системі "вчитель-батьки-діти" здатна забезпечити досить потужну синергію.

Водночас раннє виявлення конфліктів запобігає розвитку інших деструктивних процесів. Тож психолог не лише допомагає з труднощами, а й за потреби скеровує дітей до інших спеціалістів.

"Шкільний психолог як перша сходинка для знайомства із внутрішнім світом, в який ми не можемо зазирнути.

Тому за допомогою психолога в школі варто познайомитись з наукою, яка змінює стосунки з собою та іншими на краще", – рекомендує психологиня.

Психолог в школі – це обов’язкова ланка зв'язку

Функціями психолога є допомога в соціалізації, адаптації й покращенні взаємодії вчителя з дитиною та батьками в моменти гострих ситуацій чи спільних зустрічей.

А основними методами роботи шкільного психолога залишаються тренінги, семінари, лекції, практичні завдання, заходи на певну тематику – окремо для школярів та вчителів.

Після звернення вчителя психолог також налагоджує індивідуально та у групах адаптаційні механізми першачків, особливо для співпраці дітей з батьками.

Те саме стосується і роботи зі школярами середньої школи, які переходять з четвертого у п’ятий клас.

Також психолог у школі працює з девіантною поведінкою, виявленими схильностями до самоушкодження, порушеннями з боку дитини правил поведінки в школі та попереджає можливу суїцидальність за попереднім зверненням вчителя.

Спеціаліст проводить роботу з дітьми з багатодітних та сімей у складних життєвих обставинах, напівсиротами чи сиротами для підтримки їх життєвого шляху.

При цьому шкільний психолог здатен допомогти зменшити тривогу, допомогти подолати комплекси і стабілізувати психоемоційний стан.

Індивідуально та у групах працює з дітьми, які зазнають булінгу.

"‎Цієї роботи насправді вже вистачає на двох психологів по навантаженню в одній школі.

Тому зазвичай до складу психологічної служби входить практичний психолог та соціальний педагог. Таким чином можлива комплексна допомога, – пояснює експертка.

А головне – шкільний психолог безкоштовний, а отже доступний для кожного учасника шкільного навчання".

Методи роботи шкільного психолога

Як розповідає Богдана Янків, в деяких навчальних закладах компетенцією шкільного психолога є також виявлення готовності першачка до навчання у школі.

Зазвичай з дитиною проводиться тест Керна-Йірасика (діагностика готовності дитини до школи – авт.). Він складається з декількох етапів:

бесіда у розвитку психічних процесів – уява, мислення, увага, пам'ять, спостережливість;

координація рухів дрібної та великої моторики;

вміння узагальнювати, порівнювати, аналізувати, виокремлювати.

Також психолог звертає увагу на розвиток мовлення дитини, адже від цього залежить і письмо – діти діють за принципом "як говоримо, так і пишемо".

Також фахівець звертає увагу на вміння слухати і відповідати, сором’язливість, замкнутість чи розкутість, гіперактивність. Це підсумовується висновком та умовним індивідуальним протоколом щодо конкретної дитини.

"‎За таким принципом я працювала в психолого-медично-педагогічній комісії під час роботи в дошкільному навчальному закладі. Тепер ці методи практикую приватно.

Такі необхідні обстеження роблю за потреби – індивідуально та конфіденційно", – ділиться досвідом психологиня.

Цікаві вправи для школярів від психолога

Також, за словами Богдани Янків, шкільний психолог проводить адаптаційні тренінги для першачків, п'ятикласників, випускників чи інших класів.

Один з найбільш популярних інструментів – вправа на визначення ведучої півкулі мозку, руки, ока.

Також психологи нерідко застосовують тест "Як мене сприймають інші?". Дитина повинна обмалювати долоню на аркуші паперу та підписати її власним іменем. А після – всі інші в колективі повинні написати одне слово, з яким асоціюється цей школяр.

Не менш цікава вправа для першачків – "Розкажи про себе". Фахівець уважно слухає, про що розповідає школяр. А далі спостерігає, як саме дитину сприймають інші.

Для згуртування класу шкільний психолог також може проводити спільні тренінги та вправи, наприклад вправа "Будинок" чи "Ліс", де кожен учень обирає та розповідає, хто він, відповідно, в будинку або лісі.

Психолог спостерігає, хто яку позицію обирає (наближену-віддалену), живу (хтось) чи не живу (щось), як дитина взаємодіє з іншими (вибірково або не взаємодіє).

Тож разом із батьками та вчителями шкільний психолог здатен забезпечити комфортне освітнє середовище, де діти відчуватимуть себе захищеними.

Головне – правильно побудована комунікація та взаємодія всіх учасників навчального процесу.

Анастасія Пасічна, журналістка проєкту "Навчаємось разом: дружня школа", спеціально для УП.Життя

Цей матеріал був створений за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міністерство закордонних справ Фінляндії.

Зміст публікації є виключно відповідальністю автора і необов'язково відображає погляди Європейського Союзу, Міністерства закордонних справ Фінляндії.

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