Смертельно для тварин: як захистити домашніх улюбленців від новорічних салютів та петард

Салюти і петарди – це не лише розвага, а й потенційна смертельна небезпека для тварин, які опинилися поблизу.

Злякатися раптового вибуху може і людина, але вона, на відміну від тварини, відразу розуміє, що це відносно безпечно.

Тварина може злякатися дуже сильно, відчути стрес та шок, а якщо у неї є проблеми з серцево-судинною системою, наслідки можуть бути трагічними.

Також від салютів щорічно після новорічних свят гинуть птахи. Зокрема, минулоріч у Римі сотні птахів вмерли внаслідок масових новорічних феєрверків.

"У мене є кіт та собака. Як захистити їх від гучних новорічних феєрверків, петард?" – таке запитання ми отримали від читачів у рамках спецпроєкту "Запитай Життя".

За відповіддю ми звернулися до ветеринарного хірурга Олександра Сергієнка.

Також як допомогти тваринам пережити гучну новорічну ніч порадили в громадській зоозахисній організації UAnimals.

Повністю нейтралізувати вплив на домашніх тварин, зокрема, собак, гучних звуків та світлових ефектів, на жаль, не вдасться. Але є певні запобіжні заходи, які допоможуть пом’якшити стрес.

