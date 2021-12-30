Смертельно для тварин: як захистити домашніх улюбленців від новорічних салютів та петард

Салюти і петарди – це не лише розвага, а й потенційна смертельна небезпека для тварин, які опинилися поблизу.

Злякатися раптового вибуху може і людина, але вона, на відміну від тварини, відразу розуміє, що це відносно безпечно.

Тварина може злякатися дуже сильно, відчути стрес та шок, а якщо у неї є проблеми з серцево-судинною системою, наслідки можуть бути трагічними.

Також від салютів щорічно після новорічних свят гинуть птахи. Зокрема, минулоріч у Римі сотні птахів вмерли внаслідок масових новорічних феєрверків.

"У мене є кіт та собака. Як захистити їх від гучних новорічних феєрверків, петард?" – таке запитання ми отримали від читачів у рамках спецпроєкту "Запитай Життя".

За відповіддю ми звернулися до ветеринарного хірурга Олександра Сергієнка.

Також як допомогти тваринам пережити гучну новорічну ніч порадили в громадській зоозахисній організації UAnimals.

Повністю нейтралізувати вплив на домашніх тварин, зокрема, собак, гучних звуків та світлових ефектів, на жаль, не вдасться. Але є певні запобіжні заходи, які допоможуть пом’якшити стрес.

Як тварини реагують на салюти та петарди

Салюти та петарди є сумнівною та підступною розвагою, яка може нашкодити тваринам.

Так, минулоріч після новорічних святкувань в Чернівецькій області наляканий салютами собака стрибнув у криницю, звідки його дістали рятувальники.

А в київському притулку для бездомних тварин "Сіріус" вже два роки поспіль підводять сумні підсумки святкувань. У 2019 році від переляку, який призвів до зупинки серця, в притулку загинули дві собаки, а в 2020 – одна, молода та здорова.

Цьогоріч також вже повідомляють про загибель тварин від феєрверків. Днями в Києві пес коргі гуляв на повідку з власниками. Коли різко почали лунати салюти, собака вирвався, втік, потрапив під колеса та загинув.

Олександр Сергієнко, лікар клініки "Vetzoo family"

Хто найбільш вразливий до салютів і петард?

Серед домашніх улюбленців чи не найбільше від гучних звуків страждають собаки.

"Коти на гучні звуки простіше реагують. Шумить і шумить, головне, щоб мене не чіпали!", – каже лікар.

Але бувають і винятки. Олександр Сергієнко розповів, як одного разу загинув здоровий кіт-британець. Кота возили в клініку. По дорозі з лікарні тварина сильно злякалася звуків машин, які не могли роз’їхатися та сигналили одна одній.

Назад у ветиринарну клініку кота принесли вже мертвим: через стрес у нього зупинилося серце.

Найбільше уразливими до хлопавок, салютів та петард є собаки брахіцефалічних порід, як-от мопси, бульдоги, тобто пси з приплюснутою мордою.

У таких тварин вже від природи порушена прохідність кисню. А під час стресу необхідність у кисні збільшується, що призводить до застійних явищ в легенях, і врешті решт до набряку легень.

Утім, злякатися може будь-який собака, як вівчарка, так і такса.

Фото: smrm1977/Depositphotos

Чотири роки тому домашня такса Олександра Сергієнка під-час прогулянки злякалася петарди, яка вибухнула на вулиці. З тих пір собака сильно боїться гучних звуків, зокрема грому. А новорічні свята з салютами та феєрверками для пса – справжнє випробування.

"Навчився відкривати шафи та ховатися в них, закутуватися в речі. Коли чує салют, залазить до мене під ковдру. Я його гладжу і він заспокоюється. Але до наступного салюту", – розповідає господар пса.

Найбільший стрес тварина відчуває, коли під час салюту чи запуску петард перебуває на вулиці. У приміщенні вона може хоча б заховатися під меблі чи знайти собі інше сховище.

Коли кидають петарду на вулиці, собака може подумати, що з нею граються, і вхопити зубами вибухову речовину. Якщо петарда вибухне, це може призвести до серйозної травми ротової порожнини.

Також переляканий спалахами та гучними звуками собака, який гуляє без повідка, може побігти і потрапити під машину.

За словами Олександра Сергієнка, щорічно після новорічних свят у ветеринарну клініку приводять тварин, які так чи інакше постраждали від салютів чи петард, і з кожним роком таких випадків стає більше.

Як захистити тварину від салютів

"Ідеальним варіантом на новорічні свята була б поїздка з тваринами за місто, на дачу, подалі від гучних звуків салютів", – каже Олександр Сергієнко.

Але оскільки така можливість є не у всіх, власникам собак, які лишаються святкувати в місті, варто дотримуватися таких рекомендацій:

вигулюйте собаку вранці

Салюти та феєрверки зазвичай починають запускати ввечері 31 грудня. То ж встигніть погуляти з собакою раніше.

використовуйте намордник та поводок

Намордник захистить собаку, якщо хтось кине петарду і тварина захоче її впіймати. А за допомогою повідка ви зможете утримати шокованого собаку, щоб він не вискочив на проїжджу частину. Під час прогулянки не відпускайте собаку з повідка, міцно тримайте, щоб він не зміг вирватися.

повісьте на нашийник адресник зі своїм телефоном

У разі якщо тварина злякається, побіжить та загубиться, люди, які її знайдуть, зможуть зателефонувати вам та повідомити місцезнаходження тварини.

запасіться заспокійливими препаратами для тварин

Заспокійливі засоби для тварин можна придбати у ветеринарній аптеці чи зоомагазині. Вони існують як у вигляді таблеток, так і крапель, які треба капати на холку собаки (місце на хребті між лопатками) протягом кількох днів до початку свят.

Фото: Vsfotos/Depositphotos

Але пам’ятайте: ці препарати – не панацея, вони можуть трохи мінімізувати наслідки стресу, але не зроблять вашого собаку повністю байдужим до вибухів. Крім того, ліки мають побічну дію, і перед покупкою краще порадитися з ветеринаром.

відведіть тварину у максимально звукоізольовану кімнату та накрийте пледом

займайтеся вихованням собаки

Якщо собак готують до пострілів та салютів, вони переносять новорічні свята легше. Якщо завели собаку, то приділіть певний час йоговихованню, щоб максимально адаптувати тварину до життя.

обнімайте та втішайте тварину, якщо вона цього потребує

Під час стресу та шоку собаки ведуть себе по-різному. Деякі переносять його на самоті, уникають контактів з людьми і навіть стають агресивними. Якщо ви бачите, що собака не готовий до спілкування, залиште його у спокої. Але коли ви розумієте, що ваш улюбленець хоче, щоб ви його заспокоїли, плигає на руки або ластиться, не відмовляйте йому і ніжності.

Також напередодні салютів не забудьте нагодувати тварину, щоб трохи заспокоїти.

Коли тварину треба вести до ветеринара

Якщо у вашого собаки є проблеми із серцево-судинною системою, варто повести його до лікаря напередодні свят, щоб зробити діагностику та отримати рекомендації.

Або якщо ваш пес в минулому році мав задишку після новорічного стресу, також покажіть його лікарю: цьогоріч стрес може бути сильнішим і мати більш згубні наслідки.

Також уважно спостерігайте за поведінкою тварини під час салютів.

Фото: adogslifephoto/Depositphotos

Налякана тварина починає бігати по квартирі, намагатися десь сховатися, скиглити або гавкати.

Якщо у собаки наявні такі симптоми, треба негайно показати її ветеринару:

прискорене дихання;

прийняття якоїсь певної пози, при якій тварині легше дихати;

підвищення температури;

почервоніння слизової.

Нагадаємо, у Києві міська рада заборонила салюти та феєрверки ще у 2014 році у зв'язку з війною на Донбасі на 4 місяці.

В 2019 році заборону продовжили до кінця війни.

Але поліція не реагує на порушення заборони, оскільки відповідні зміни до кодексів щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися.

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