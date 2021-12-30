Смертельно для тварин: як захистити домашніх улюбленців від новорічних салютів та петард

Салюти і петарди – це не лише розвага, а й потенційна смертельна небезпека для тварин, які опинилися поблизу.
Злякатися раптового вибуху може і людина, але вона, на відміну від тварини, відразу розуміє, що це відносно безпечно.
Тварина може злякатися дуже сильно, відчути стрес та шок, а якщо у неї є проблеми з серцево-судинною системою, наслідки можуть бути трагічними.
Також від салютів щорічно після новорічних свят гинуть птахи. Зокрема, минулоріч у Римі сотні птахів вмерли внаслідок масових новорічних феєрверків.
"У мене є кіт та собака. Як захистити їх від гучних новорічних феєрверків, петард?" – таке запитання ми отримали від читачів у рамках спецпроєкту "Запитай Життя".
За відповіддю ми звернулися до ветеринарного хірурга Олександра Сергієнка.
Також як допомогти тваринам пережити гучну новорічну ніч порадили в громадській зоозахисній організації UAnimals.
Повністю нейтралізувати вплив на домашніх тварин, зокрема, собак, гучних звуків та світлових ефектів, на жаль, не вдасться. Але є певні запобіжні заходи, які допоможуть пом’якшити стрес.
Нагадаємо, у форматі AMA (ask me anything) ви можете поставити нам будь-яке запитання в Google-формі й ми знайдемо експерта, який на нього відповість.
Як тварини реагують на салюти та петарди
Салюти та петарди є сумнівною та підступною розвагою, яка може нашкодити тваринам.
Так, минулоріч після новорічних святкувань в Чернівецькій області наляканий салютами собака стрибнув у криницю, звідки його дістали рятувальники.
А в київському притулку для бездомних тварин "Сіріус" вже два роки поспіль підводять сумні підсумки святкувань. У 2019 році від переляку, який призвів до зупинки серця, в притулку загинули дві собаки, а в 2020 – одна, молода та здорова.
Цьогоріч також вже повідомляють про загибель тварин від феєрверків. Днями в Києві пес коргі гуляв на повідку з власниками. Коли різко почали лунати салюти, собака вирвався, втік, потрапив під колеса та загинув.
|Олександр Сергієнко, лікар клініки "Vetzoo family"
Хто найбільш вразливий до салютів і петард?
Серед домашніх улюбленців чи не найбільше від гучних звуків страждають собаки.
"Коти на гучні звуки простіше реагують. Шумить і шумить, головне, щоб мене не чіпали!", – каже лікар.
Але бувають і винятки. Олександр Сергієнко розповів, як одного разу загинув здоровий кіт-британець. Кота возили в клініку. По дорозі з лікарні тварина сильно злякалася звуків машин, які не могли роз’їхатися та сигналили одна одній.
Назад у ветиринарну клініку кота принесли вже мертвим: через стрес у нього зупинилося серце.
Найбільше уразливими до хлопавок, салютів та петард є собаки брахіцефалічних порід, як-от мопси, бульдоги, тобто пси з приплюснутою мордою.
У таких тварин вже від природи порушена прохідність кисню. А під час стресу необхідність у кисні збільшується, що призводить до застійних явищ в легенях, і врешті решт до набряку легень.
Утім, злякатися може будь-який собака, як вівчарка, так і такса.
|Фото: smrm1977/Depositphotos
Чотири роки тому домашня такса Олександра Сергієнка під-час прогулянки злякалася петарди, яка вибухнула на вулиці. З тих пір собака сильно боїться гучних звуків, зокрема грому. А новорічні свята з салютами та феєрверками для пса – справжнє випробування.
"Навчився відкривати шафи та ховатися в них, закутуватися в речі. Коли чує салют, залазить до мене під ковдру. Я його гладжу і він заспокоюється. Але до наступного салюту", – розповідає господар пса.
Найбільший стрес тварина відчуває, коли під час салюту чи запуску петард перебуває на вулиці. У приміщенні вона може хоча б заховатися під меблі чи знайти собі інше сховище.
Коли кидають петарду на вулиці, собака може подумати, що з нею граються, і вхопити зубами вибухову речовину. Якщо петарда вибухне, це може призвести до серйозної травми ротової порожнини.
Також переляканий спалахами та гучними звуками собака, який гуляє без повідка, може побігти і потрапити під машину.
За словами Олександра Сергієнка, щорічно після новорічних свят у ветеринарну клініку приводять тварин, які так чи інакше постраждали від салютів чи петард, і з кожним роком таких випадків стає більше.
Як захистити тварину від салютів
"Ідеальним варіантом на новорічні свята була б поїздка з тваринами за місто, на дачу, подалі від гучних звуків салютів", – каже Олександр Сергієнко.
Але оскільки така можливість є не у всіх, власникам собак, які лишаються святкувати в місті, варто дотримуватися таких рекомендацій:
- вигулюйте собаку вранці
Салюти та феєрверки зазвичай починають запускати ввечері 31 грудня. То ж встигніть погуляти з собакою раніше.
- використовуйте намордник та поводок
Намордник захистить собаку, якщо хтось кине петарду і тварина захоче її впіймати. А за допомогою повідка ви зможете утримати шокованого собаку, щоб він не вискочив на проїжджу частину. Під час прогулянки не відпускайте собаку з повідка, міцно тримайте, щоб він не зміг вирватися.
- повісьте на нашийник адресник зі своїм телефоном
У разі якщо тварина злякається, побіжить та загубиться, люди, які її знайдуть, зможуть зателефонувати вам та повідомити місцезнаходження тварини.
- запасіться заспокійливими препаратами для тварин
Заспокійливі засоби для тварин можна придбати у ветеринарній аптеці чи зоомагазині. Вони існують як у вигляді таблеток, так і крапель, які треба капати на холку собаки (місце на хребті між лопатками) протягом кількох днів до початку свят.
|Фото: Vsfotos/Depositphotos
Але пам’ятайте: ці препарати – не панацея, вони можуть трохи мінімізувати наслідки стресу, але не зроблять вашого собаку повністю байдужим до вибухів. Крім того, ліки мають побічну дію, і перед покупкою краще порадитися з ветеринаром.
- відведіть тварину у максимально звукоізольовану кімнату та накрийте пледом
- займайтеся вихованням собаки
Якщо собак готують до пострілів та салютів, вони переносять новорічні свята легше. Якщо завели собаку, то приділіть певний час йоговихованню, щоб максимально адаптувати тварину до життя.
- обнімайте та втішайте тварину, якщо вона цього потребує
Під час стресу та шоку собаки ведуть себе по-різному. Деякі переносять його на самоті, уникають контактів з людьми і навіть стають агресивними. Якщо ви бачите, що собака не готовий до спілкування, залиште його у спокої. Але коли ви розумієте, що ваш улюбленець хоче, щоб ви його заспокоїли, плигає на руки або ластиться, не відмовляйте йому і ніжності.
Також напередодні салютів не забудьте нагодувати тварину, щоб трохи заспокоїти.
Коли тварину треба вести до ветеринара
Якщо у вашого собаки є проблеми із серцево-судинною системою, варто повести його до лікаря напередодні свят, щоб зробити діагностику та отримати рекомендації.
Або якщо ваш пес в минулому році мав задишку після новорічного стресу, також покажіть його лікарю: цьогоріч стрес може бути сильнішим і мати більш згубні наслідки.
Також уважно спостерігайте за поведінкою тварини під час салютів.
|Фото: adogslifephoto/Depositphotos
Налякана тварина починає бігати по квартирі, намагатися десь сховатися, скиглити або гавкати.
Якщо у собаки наявні такі симптоми, треба негайно показати її ветеринару:
- прискорене дихання;
- прийняття якоїсь певної пози, при якій тварині легше дихати;
- підвищення температури;
- почервоніння слизової.
Нагадаємо, у Києві міська рада заборонила салюти та феєрверки ще у 2014 році у зв'язку з війною на Донбасі на 4 місяці.
В 2019 році заборону продовжили до кінця війни.
Але поліція не реагує на порушення заборони, оскільки відповідні зміни до кодексів щодо відповідальності за запуск салютів не вносилися.
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