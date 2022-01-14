"Свинка Пеппа" чи "Губка Боб": як мультики впливають на дитячу психіку і зір та як вибрати нешкідливий? Рекомендації

Перегляд мультфільмів дитиною не тільки розважає її, а ще й допомагає батькам трошки перепочити від постійних клопотів.

Але чи всі мультфільми однаково корисні та безпечні?

"Моя дитини дуже любить дивитися мультфільми. Тому у мене виникло питання: як мультфільми впливають на психіку дитини, які краще дивитися та скільки?" – таке запитання ми отримали від читачів у рамках спецпроєкту "Запитай Життя".

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За відповідями ми звернулися до психологинь:

Лілії Міліневської,

Катерини Гольцберг;

та до лікарок-офтальмологинь:

Мирослави Леньо-Габорець,

Вікторії Сергієнко (медична мережа "Добробут")

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Вікові обмеження

Перше, на що психологи радять звертати увагу – це вікові обмеження для кожного мультфільму, який встановлюють самі виробники продукції.

Контент, який не відповідає віку дитини, може провокувати страхи, емоційну напругу і, як наслідок, підвищене збудження, агресію та різкі зміни настрою.

Фото: antos777 /Depositphotos

"Вважаю, що шкідливо, коли дитина дивиться мультфільми, які не відповідають її віку. Наприклад, коли 6-річній дитині показують підліткове аніме. Зіштовхуюсь у практиці з подібними випадками", – каже Лілія Міліневська.

Психологиня рекомендує батькам перевіряти вікові обмеження на ресурсі з базою даних про кінематограф imdb.com, а також користуватися функцією батьківського контролю.

"Наприклад, на YouTube можна встановити вік користувача, і частина контенту буде відразу блокуватися. На Netflix та інших стрімінгових сервісах можна створити окремий профіль для дитини, і там буде тільки контент відповідно до віку", – говорить вона.

Якщо батьки вважають якийсь мультик примітивним або мають претензії до анімації, це не означає, що продукт не підходить дитині.

"Деякі батьки критикують мультфільм "Свинка Пеппа" за повільний темп та грубі малюнки. Але він ідеально підходить для сприйняття дітей до 5 років.

Лілія Міліневська, психологиня

Герої та декорації нагадують дітям власні малюнки, а темп мультфільму ідеально підходить для очей та психіки маленьких дітей", – розповідає Катерина Гольцберг.

За словами психологині, дитина також може не зрозуміти мультфільми, які створені не для її віку. Зокрема, дошкільнята навряд чи зрозуміють всі посили мультфільму "Губка Боб".

А перегляд таких мультсеріалів як "Сімпсони" та "Саус парк" взагалі краще відкласти до підліткового віку, бо в них піднімаються дуже дорослі проблеми, а певні сцени можуть шокувати та травмувати маленьку дитину.

Як відрізнити корисний мультфільм від шкідливого

Катерина Гольцберг вважає, що дітям дошкільного віку краще не дивитися мультфільми-екшени, де немає діалогів, а сюжет побудований лише на візуальних та звукових ефектах.

"Як відрізнити корисний мультфільм від шкідливого? Закриваєте очі, слухаєте звук, і якщо вам зрозуміло, про що мова, то він підходить для дитини.

Але якщо ви чуєте тільки дивні звуки та музику – такий мультфільм дитині краще не показувати", – каже вона.

Приклади некорисних мультфільмів: "Оггі та кукарачі", "Маша та Ведмідь", зі старих – "Ну, постривай" та "Том і Джері".

Психологиня говорить, що перегляд таких мультиків може викликати в дитини тривогу, тому що постійно треба стежити за тим, що відбувається на екрані, бо якщо хоч на секунду відволіктися, можна втратити нитку сюжету.

Окрім того, в них постійно когось ображають, наносять шкоду чи знущаються.

Фото: fizkes /Depositphotos

Натомість Катерина Гольцберг рекомендує показувати дітям відповідні віку діалогові мультики, які можна розділити на 3 категорії:

мультики, де діє дитячий колектив, який складається з персонажів з різними характерами ("Смішарики", "Щенячий патруль", "Мій маленький поні" );

); родинні, де головні події відбуваються в сім’ї ( "Родина Адамсів", "Сімпсони");

родинно-колективні, де зображують героїв, як в родині, так і в колективі ("Фіксики", "Лунтік").

"Важливо, щоб мультфільми були не тільки цікавими, але й пізнавальними та корисними. І такими, щоб давали дитині можливість зрозуміти свою індивідуальність", – говорить Катерина Гольцберг.

З українських мультфільмів психологиня радить показати дітям мультфільм "Корисні підказки", в якому глядачам розповідають правила безпеки, поведінки, адаптації в суспільстві тощо.

Психологиня також рекомендує частіше ходити з дітьми у кіно на перегляд повнометражних мультфільмів, зокрема виробництва Уолта Діснея, які на додачу до цікавого сюжету та якісної анімації пропагують дружбу, любов, сміливість та моральні цінності.

Наприклад, "Клаус", "Душа", "Таємниця Коко" тощо.

Як говорити з дитиною про мультфільми?

Якщо дитину вразить якийсь мультфільм, їй може хотітися обговорити його з батьками. Або батьки самі можуть стати ініціаторами такої розмови, якщо дивилися мультфільм разом з дитиною.

Головне, обговорювати мультики без моралізаторства, вимог повторити, що запам'ятав, чи прохань переказати побачене. А також без запитання "Що ти зрозумів?", радить Лілія Міліневська.

"Можна і треба запитати у дитини, що їй сподобалося, який герой найулюбленіший. Якщо це серіал, то запитати, що особливого герой робив у новій серії, який герой не подобається і що він такого робить.

Важливо не перебивати дитину, не оцінювати її вибір, а просто слухати", – каже вона.

Батькам також треба висловлювати свою думку про мультфільм, ділитися враженнями та оцінювати вчинки героїв, але при цьому наголошувати – думка дитини може не збігатися з позицією дорослого, і це – нормально.

"Також важливо давати дитині право не відповідати, дозволити відкласти обговорення, наприклад, фразою: "Добре, розкажеш наступного разу". Якщо дитина готова гратися, пограйте з нею у персонажів його улюбленого мультика, дозвольте дитині побути і "хорошим", і "поганим" героєм", – говорить Міліневська.

Катерина Гольцберг, психологиня

Катерина Гольцберг вважає, що дорослі мають пояснювати дитині деякі моменти поведінки персонажів в мультфільмах.

Наприклад, коли дитина чує, як в мультфільмі про Пепу хтось каже "яка товста свинка", краще пояснити їй, що так говорити не можна і чому.

А при перегляді "Лунтіка" звернути увагу на поведінку гусениць Вупсеня та Пупсеня і розповісти, що брехня, жадібність та зло завжди будуть покарані.

Що робити, якщо дитина злякалася страшного мультфільму?

Якщо під час перегляду мультфільму дитина злякалася якогось моменту, важливо дати їй додивитись до кінця, говорить Катерина Гольцберг.

У разі, коли батьки зупиняють перегляд відразу після страшної сцени, фантазія дитини може намалювати ще гіршу картину, ніж у мультфільмі.

"У дітей – велика фантазія, вони починають надумувати і жахати себе. У мультфільмі може бути хороший кінець, тож батькам варто приєднатися до перегляду, взяти дитину за руку та "закрити гештальт", – каже психологиня.

Після того, як фільм закінчиться, не варто заперечувати емоційну реакцію дитини та казати фрази типу: "Це ж мультик! Що тут такого?", говорить Лілія Міліневська.

Фото: alenkasm /Depositphotos

"Емоції реальні, тому важливо спочатку уточнити та відобразити ці емоції, наприклад, фразами: "Ти злякався? Що саме тебе злякало? Розкажи про це докладніше".

Також важливо визнати право дитини відчувати ці емоції: "Так, іноді буває намальовано страшно", і дати їй зрозуміти, що з нею все гаразд, а її реакція – нормальна", – говорить Міліневська.

Якщо після бесіди дитина не заспокоїлась, психологиня радить запропонувати їй намалювати те, що налякало, а потім зобразити на папері міцну клітку або стіну навколо страху. Перепону можна "зміцнювати", поки дитина не скаже, що "монстр" закритий надійно.

Чи варто забороняти дітям дивитися "шкідливі" мультфільми?

Лілія Міліневська вважає, що батьки мають право заборонити дитині дивитися ті мультфільми, які не відповідають їхнім цінностям та принципам виховання.

"Зовсім маленьких дітей можна просто переключити, а старшим дітям варто пояснити простими словами, чому ви проти, щоб вони дивилися цей мультфільм", – каже вона.

Утім, Катерина Гольцберг каже, що заборона – не найкраще рішення.

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"Навпаки, заборона або знецінення та хейтинг якогось мультфільму батьками, може призвести до підвищення цікавості до нього з боку дитини.

До того ж дитині буде важко зрозуміти, чому друзям та однокласникам можна дивитися, а йому – ні", – говорить психологиня.

До чого призводить надмірне захоплення переглядом мультфільмів?

Навіть найдобріші та найкорисніші мультики можуть бути шкідливими для дитини, якщо не знати міри при їхньому перегляді та дивитися їх на планшеті та телефоні.

Лікарі-офтальмологи говорять, що постійне спостереження яскравого екрану призводить до проблем з зором.

За словами офтальмологині Мирослави Леньо-Габорець, у дітей, на відміну від дорослих, зір дуже вразливий. Акомодаційний апарат ока, тобто, пристосування його до чіткого бачення предметів, які розміщені на різній відстані, формується лише з 12 років.

Мирослава Леньо-Габорець, дитяча офтальмологиня (м. Ужгород)

"Очі та їхня м'язова система у дитини ще не сформовані, тому надлишкове навантаження на очі впливає дуже негативно: швидка втомлюваність, головні болі, зниження успішності в школі, прогресування міопії", – говорить лікарка.

Міопія (короткозорість) сьогодні швидко поширюється не тільки в Україні, а й в усьому світі, говорить офтальмологиня Вікторія Сергієнко.

"Міопія прогресує через те, що гаджети замінили живе спілкування та прогулянки. Але проблема генетичної схильності до міопії є ключовим фактором.

Не забуваймо, що короткозорі батьки не проводили в своєму дитинстві стільки часу з мультимедійними носіями, як їхні дітки сьогодні", – каже вона.

Мирослава Леньо-Габорець каже, що будь-який гаджет – це як увімкнений ліхтарик, який світить в око.

Тому після довгого контакту з планшетом чи телефоном у дитини може з'явитися сльозотеча, втома, часте кліпання та підвищена збудженість нервової системи.

Крім того, неправильне положення тіла дитини під час перегляду мультфільмів може призвести до синдрому зап'ястного каналу, який характеризується болем та онімінням руки та проблем з судинами.

За словами Катерини Гольцберг, найнебезпечніша поза для перегляду мультфільмів дітьми – це коли дитина сидить з похиленою головою та тримає в руках планшет чи телефон.

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Окрім цього, перегляд мультфільмів ввечері, особливо з гаджетів, може порушити сон дитини.

"Коли на вулиці темніє, у людини активно виділяється гормон мелатонін, який сприяє сну.

Якщо постійно дивитися на яскравий екран в темну пору доби, то виділення мелатоніну блокується", – говорить Гольцберг.

Скільки часу можна дивитися мультфільми?

Лікарі-офтальмологи кажуть, що дітям до 2 років взагалі не варто показувати мультфільми, особливо з гаджетів.

Не бажано ані розважати їх так під час годування, ані давати їм планшет або телефон, щоб заспокоїлися.

Замінити мультфільми можна читанням книжок та грою з малюком.

"Це, звісно, важко за сучасного темпу життя, але мультимедійні носії в ранньому віці дуже негативно впливають на розвиток дитини – як на зір, так і на розвиток мовлення", – каже Вікторія Сергієнко.

Вікторія Сергієнко, офтальмологиня медичної мережі "Добробут"

За її словами, дітям 3-5 років варто дивитися мультики не довше 15-20 хвилин на добу.

Дітям від 5 років – 30-60 хвилин.

"Оскільки дітки такого віку зазвичай відвідують садочки, найчастіше вони не користуються гаджетами до 17 години, тому подивитися короткий мультик, за умови, що дитина погуляла вдень 2-3 години – не є проблемою", – говорить лікарка.

Для дітей від 6 років – 60 хвилин екранного часу на добу є нормою. 7-9 років – 60-90 хвилин, 10-12 років – 90-120 хвилин.

З 13-14 років стає все важче контролювати екранний час дітей. Безпечний екранний час для них складає 120-150 хвилин.

Для підлітків 15-18 років – 180 хвилин.

Як краще дивитися мультфільми без шкоди для здоров’я?

Катерина Гольцберг та Мирослава Леньо-Габорець дають наступні поради, які стосуються безпечного та зручного перегляду мультиків вашими дітьми:

дивитися мультики краще на телевізорі, який розташований на стіні вертикально до підлоги;

якщо дитина дивиться мультфільм з комп'ютера чи ноутбука, відстань має бути не менше 40 см;

завжди робіть перерви між переглядами: після 20-30 хвилин перед екраном має бути 15-20 хвилин активного відпочинку (прогулянка у дворі, стрибки, гра з собакою тощо);

на всіх екранах гаджетів увімкніть режим читання. А на телевізорах – режим "кіно" або "еко- режим". Ці налаштування вимкнуть синій спектр світла, який токсичний для сітківки ока;

Фото: Syda_Productions /Depositphotos

по можливості не дозволяйте дитині дивитися мультфільми на телефоні. Чим менший екран, тим більше навантаження на очі;

подбайте про хороше освітлення в квартирі. В кімнаті, окрім люстри, має бути й настільна лампа;

не дозволяйте дитині користуватися жодним гаджетом в темряві;

якщо дитина любить дивитися мультфільми в машині, прикрепіть планшет зверху до спинки переднього сидіння;

за 2 години до сну мультики можна дивитися лише на телевізорі, який стоїть далеко від очей.

Яна Осадча, "Українська правда. Життя"

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