"Свинка Пеппа" чи "Губка Боб": як мультики впливають на дитячу психіку і зір та як вибрати нешкідливий? Рекомендації

Перегляд мультфільмів дитиною не тільки розважає її, а ще й допомагає батькам трошки перепочити від постійних клопотів.

Але чи всі мультфільми однаково корисні та безпечні?

"Моя дитини дуже любить дивитися мультфільми. Тому у мене виникло питання: як мультфільми впливають на психіку дитини, які краще дивитися та скільки?" – таке запитання ми отримали від читачів у рамках спецпроєкту "Запитай Життя".

За відповідями ми звернулися до психологинь:

та до лікарок-офтальмологинь:

