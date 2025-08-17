Маска-бандаж від "другого підборіддя": вдягати чи ні? Пояснює косметологиня

Сила тяжіння та брак колагену з віком змушують нашу шкіру провисати. Додайте до цього ще стреси, ультрафіолет, зайву вагу, порушення постави – і "бувай" витончена лінія підборіддя, бо з’являються брилі чи так звані "бульдожі щічки"

Для тих, хто не готовий до радикальних дій, як от ін’єкції краси чи хірургія, маркетплейси пропонують численні маски для ліфтингу нижньої частини обличчя. Обіцяють – друге підборіддя піде, набряки розтануть, а контур обличчя буде підтягнутий.

Візуально ці маски схожі на післяопераційні бандажі, які використовують у пластичній хірургії, однак зроблені з іншого матеріалу і містять гідрогелеві вставки або ж просочені косметичними засобами.

"Українська правда.Життя" вирішила з’ясувати, чи справді ці тканинні і часто копійчані маски здатні давати бодай якийсь ефект та чи можуть вони нашкодити. Допомагала розібратися у цьому косметологиня Ірина Павлущенко.

Які бувають маски для ліфтингу обличчя

На маркетплейсах такі маски називаються по-різному (безшовна корекційна маска, маска-бандаж для корекції обличчя, маска для корекції овалу обличчя, маска-ремінь для підтяжки обличчя тощо) і відрізняються матеріалом, формою, способом кріплення і ціною.

Маски можуть закривати лише підборіддя або також зону навколо рота; фіксуватися на вухах, зверху або знизу потилиці; мати вставки з гелем, бути просоченими косметичними засобами або ж ні; бути одноразовими чи такими, які треба прати після кожного використання, а перед застосуванням наносити бажані косметичні засоби.

Ось так виглядає маска, яка покриває і підборіддя, і щоки, і шкіру над губами. Instagram/magicstripes

За інструкцією тканинні маски треба носити від 20-30 хвилин, аби отримати ефект. Іноді виробники рекомендують 1-2 години, трапляється, що тривалість носіння не вказують або ж заявляють максимальну – до 6 годин.

Ціна варіюється від 50 грн за одноразову до 1500-2000 тис. грн за багаторазовий бандаж.

Деякі бандажні маски для обличчя, які є компресійною білизною, застосовуються головно для післяопераційного періоду. Їх зазвичай призначають хірурги після оперативних втручань (пластичних або пов’язаних із травмами чи хворобами) на нижній третині обличчя задля кращого відтоку лімфи, зниження набряку, підтримки шкіри та профілактики рубців.

Пластичний хірург Мішель Лі та хірург-дерматолог Піттер Біттар у коментарі NBS не радять використовувати такі бандажі як спосіб скульптурування.

"Можливо, така компресійна білизна і може допомогти комусь з набряками навколо щік, але це буде дуже тимчасове рішення. Просте стиснення цих ділянок пов’язкою може зменшити набряк на короткий проміжок часу, але не призведе до довгострокових змін», – зауважує Пітер Біттар.

Чи діє V-маска для обличчя

Так і ні. Все залежить від того, чого він неї очікувати.

Важливо: йдеться про людей, які не мають серйозних проблем зі здоров’ям шкіри обличчя, попереднього оперативного втручання, а просто хочуть негайно покращити свій вигляд.

Косметологиня Ірина Павлущенко каже, від гідрогелевих масок з легкої тканини видимого підтягування обличчя очікувати не варто. Максимум, на що можна сподіватися, – короткотривалий ефект зволоження від косметичних засобів у масці.

"Це звичайна маска, ефекту стискання якогось вона не дає, просто підтримує нижню третину обличчя. Через вміст певних активних компонентів залежно від заявленого типу діє як тканинна чи гідрогелева маска. У такому разі навіть мінімального ефекту покращення контуру обличчя не буде", – застерігає експертка.

Водночас дерматологиня Рейчел Назарян зауважує, що користь від маски таки може бути помітною – завдяки увазі до зони обличчя, про яку частіше забувають.

«Маски не завжди дають вражаючі результати, але вони можуть непомітно розв'язувати проблеми зі шкірою нижньої частини обличчя, лінії щелепи та шиї, якою часто нехтують у більшості режимів догляду за шкірою», – вважає Назарян.

Звісно, друге підборіддя не втягнеться, жир не спалиться, а шкіра не перестане провисати, але колаген, вітамін С, вітамін Е, олія горіха макадамії та кофеїн, якими часто просочені ці маски, можуть додати короткострокового ефекту свіжості у цій зоні. Зокрема, щодо кофеїну, існують дослідження, які підтверджують його ефективність у зменшенні набряку м’яких тканин.

Маску не можна використовувати, якщо …

Маску – ані бандажну, ані гідрогелеву – не можна одягати, якщо у зоні її використання є запальні процеси. Стискання судин через дію масок може лише посилити наявне висипання, фурункули тощо.

Ірина Павлущенко наголошує: не поєднуйте маски, просочені косметичними засобами, та крем чи сироватку з ретинолом у домашньому догляді. Особливо – коли не можете розібратися у складі косметичних речовин, якими просочена маска. Інакше – ризикуєте прокинутися з почервонінням та лущенням.

Натомість експерти радять використовувати засоби з ретинолом під час самомасажу обличчя знизу-вгору – саме з метою покращення вигляду зони підборіддя. Якщо після цього хочеться V-маску – нехай вона буде просто тканинною, без додаткових косметичних засобів.

Застереження щодо використання масок

Експертка Ірина Павлющенко не радить брати маски на неперевірених маркетплейсах: можете не отримати результату від засобу ще й "заробити" подразнення шкіри – якщо оберете маску, просочену неякісними косметичними складниками.

"Як правило сам склад активних компонентів у них достатньо простий, як у всіх гідрогелевих чи тканинних масок. В основному – це гіалуронова кислота, але інколи додають якісь освітлюючі компоненти, які можуть бути вже трохи агресивними. Також у складі не дуже якісних масок можуть бути агресивні консерванти чи ароматизатори", – застерігає косметологиня.

Ще одне застереження стосується розміру/фіксації маски: занадто туга може порушувати кровообіг і призводити до болю, набряку (!), тривале носіння тісної маски – навіть може сприяти змінам положення щелепи. Тож якщо після всього описаного згори ви таки хочете спробувати ліфтинг-маску, то перш за все, дотримуйтеся інструкції. На кожній масці вказано, на скільки часу її найкраще одягати.

З чим поєднувати маску для покращення овалу обличчя

Косметологиня Павлущенко радить поєднувати V-маски з:

самомасажем

масажем у салоні (ручним чи апаратним)

ін’єкційними процедурами (не одразу, після загоєння)

"Коли ми використовуємо якісь методики, які підтягують шкіру і покращують її якість, то паралельно (у разі ін’єкцій – після повного загоєння) можна використовувати компресійну маску, аби покращити кровотік та лімфотік у цій зоні. У такому комплексі, звісно, працюючи на різних шарах шкіри матимемо посилений ефект і класні, виражені результати", – вважає експертка.