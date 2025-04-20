Страусові у борщі чи курячі на голові: 10 дивних рекордів, пов’язаних із яйцями

Якщо вам здається, що ви приготували захмарну кількість пасок на Великдень, спершу перевірте Книгу рекордів Гіннеса (або України).

Цьогоріч у Чернігові працівники хлібокомбінату спекли рекордну кількість пасок – 1470 штук – і виклали їх у формі рушника.

Надихнувшись цією історією, "УП. Життя" зібрала 10 дивних рекордів, повʼязаних із яйцями, адже це не менш важливий атрибут Великодня.

Борщ із сотнею страусових яєць

На Одещині зварили зелений борщ із сотнею яєць страуса Лана Вєтрова

14 квітня 2025 року в Чорноморську на Одещині встановили рекорд України: приготували 1572 літри зеленого борщу, використавши 100 страусових яєць.

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Також до страви додали 100 курячих та 100 перепелиних яєць. Рекорд зафіксували у номінації "Найбільша кількість страусиних яєць в одному об’ємі зеленого борщу".

Найвища вежа з яєць

Найвища яєчна пірамідка складалася з 4 курячих яєць The Guinness World Records

У грудні 2022 року житель Ємена Мохаммед Мукбель встановив світовий рекорд, побудувавши вежу з 4 яєць. Він перевершив свій попередній рекорд, коли склав три яйця.

Мохаммеду знадобилося багато терпіння, зосередженість та точні розрахунки центру ваги кожного яйця.

Книга рекордів Гіннеса офіційно зафіксувала його здобуток 25 грудня 2022 року в Туреччині.

Найбільша кількість отворів у яєчній шкаралупі

Волинянин Анатолій Бойко встановив рекорд у категорії "максимальна кількість отворів, просвердлених у шкаралупі гусячого яйця"

У 2021 році український майстер Анатолій Бойко, відомий як "Волинський Фаберже", встановив одразу два світових рекорди.

У шкаралупі гусячого яйця він просвердлив 52 754 отвори діаметром 0,2 мм. А в шкаралупі курячого яйця – 33 436 отворів діаметром 0,15 мм.

Анатолію знадобилося 55 свердел і понад місяць щоденної кропіткої праці. Раніше аналогічна робота з яйцем у Боснії мала лише 14 129 отворів.

Найбільше шоколадне яйце у світі

Найбільше у світі шоколадне яйце перевищило 10 метрів у висоту і важило понад 7 тон BuyingTime

Найвище і найбільше великоднє шоколадне яйце створили в Італії 16 квітня 2011 року.

Висота яйця сягала 10,39 метра, вага – 7,2 тисячі кілограмів, а окружність у найширшому місці – 19,6 метра (це довше, ніж автобус).

Гігантське шоколадне яйце виготовила компанія Tosca, а світовий рекорд зафіксували в торговому центрі Le Acciaierie в місті Кортенуова.

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Рекорд із розбиття яєць лобом

Американець Скотт Деймероу за хвилину розбив лобом 142 курячих яйця World Record Academy

Американський школяр Скотт Деймероу встановив світовий рекорд, розбивши лобом 142 курячих яйця за хвилину.

Рекорд зафіксували 7 липня 2012 року у Лос-Анджелесі.

Попередній рекордсмен розбив об себе 130 яєць. Щоб обігнати його, Скотт тренувався на столі в маминому ресторані.

Найбільше варених, очищених і з’їдених яєць за хвилину

Ашріта Фурман зʼїв найбільше варених яєць за хвилину – і це лише один із 600+ його рекордів The Guinness World Records

Світовий рекорд у цій категорії встановив американець Ашріта Фурман 23 березня 2012 року у Нью-Йорку.

Він повністю очистив від шкаралупи та з’їв 6 яєць за 60 секунд. Кожне яйце важило понад 58 грамів.

Загалом Фурман встановив понад 600 рекордів світу.

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Найбільше яєць на капелюсі

14 січня 2015 року Ґреґорі да Сілва з Беніну переніс на своєму капелюсі 735 яєць.

Рекорд зафіксували на зйомках спеціального випуску Guinness World Records каналу CCTV у китайському місті Цзяньїнь.

Ґреґорі витратив три дні, щоб прикріпити всі яйця до свого капелюха.

Найдорожче у світі яйце (не ювелірне)

Найдорожче шоколадне яйце продали за понад 11 тисяч доларів США Guinness World Records

20 березня 2012 року у Лондоні на аукціоні продали найдорожче у світі шоколадне яйце без коштовностей.

Смаколик пішов з молотка за 7 тисяч фунтів стерлінгів (понад 11 тисяч доларів США).

Над цим шоколадним яйцем працювали 6 кондитерів з Великої Британії та один з Японії.

Розстановка яєць у підставки за допомогою ніг у нереальній позі

Китаянка ногами розставила шість яєць у підставки за рекордні 7,09 секунди у позі chest stand Guinness World Records

23 листопада 2024 року Лінгу Тянью з Китаю встановила незвичний світовий рекорд.

Гімнастка змогла розставити шість яєць у підставки за рекордні 7,09 секунди у позі chest stand (коли тіло спирається на груди, а ноги підняті догори за головою).

І робила вона це виключно ногами.

Найбільше зʼїдених сирих яєць за 30 секунд

Найбільше сирих яєць за 30 секунд зʼїв єгипетський силач, який встановив уже не один світовий рекорд і в інших категоріях Guinness World Records

Ашраф Махрус Мохамед Сулейман із Єгипту встановив незвичайний рекорд, розбивши та з’ївши 11 сирих яєць за 30 секунд. Досягнення зафіксували 18 лютого 2024 року в місті Ісмаїлія.

Цей рекорд потрапив до Книги рекордів Гіннеса у категорії "найбільша кількість сирих яєць, з’їдених за пів хвилини".

Тільки не варто намагатися повторити подібне в домашніх умовах – споживання сирих яєць несе ризик харчового отруєння чи інфікування сальмонелою.