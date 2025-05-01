Не може жити без румʼян: як 103-річна британка стала TikTok-зіркою завдяки відео з макіяжем

103-річна британка Джоан Партрідж, яка стала TikTok-зіркою, звикла фарбуватися щодня.

Але вона навіть не здогадувалась, що її звичка принесе їй майже 200 тисяч переглядів у TikTok.

"Я не думала, що приверну стільки уваги. Я була в шоці й захваті", – розповіла Джоан виданню BBC.

Джоан живе в будинку для літніх людей Millcroft у місті Реддіч (Вустершир).

Історія її популярності почалася з того, що працівники закладу поділилися відео її ранкового ритуалу в соцмережах.

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Менеджерка будинку Ліндсі Сард розповіла BBC, що ідея виникла після перегляду популярних роликів з мейкап-уроками в TikTok.

"Коли вона фарбувалася, хтось відмітив компанію і написав: подивіться, вона використовує вашу продукцію. Компанія зв’язалася з нами, що було дуже приємно. Вони захотіли надіслати косметику Джоан особисто", – каже Сард.

Відео зібрало сотні тисяч переглядів і тисячі коментарів: багато користувачів просили Джоан записати більше б’юті-уроків.

Менеджерка розповіла Джоан, що сотні жінок і дівчат хочуть більше відео з нею, але Джоан тільки розсміялася.

Millcroft Care Home Millcroft Care Home Millcroft Care Home Millcroft Care Home Millcroft Care Home

"О ні, я застара для роботи", – відповіла жінка. Та згодом ідея їй сподобалася, і онука блогерки підтримала її.

Джоан вже планує наступні відео. А про свою популярність висловлюється просто:

"Краса для мене – це природність у всьому. Приємно почуватися гарною, незалежно від віку. І без румʼян не обійтися".

Нагадаємо, торік 104-річна американка стрибнула з парашутом.