Вчені-ядерники перевели годинник Судного дня ближче до "катастрофи": до чого тут Україна

Науковці-ядерники перевели годинник Судного дня, який вказує, наскільки людство близьке до самознищення. Тепер його стрілки розташовані за 89 секунд до "опівночі" – найближче до ймовірної катастрофи, ніж будь-коли раніше.

Про зміну прогнозів вчених стало відомо 28 січня 2025 року, про що свідчить сайт американського журналу Bulletin of the Atomic Scientists (з англійської – бюлетень вчених-ядерників), пише Reuters.

Годинник Судного дня у період холодної війни у 1947 році створила чиказька некомерційна організація, до складу якої входили Альберт Ейнштейн та Роберт Оппенгеймер. Метою ініціативи є попередження громадськості про те, наскільки людство близьке до самознищення.

Рішення перевести годинник ближче до "опівночі" (ймовірної катастрофи) науковці пояснили ядерними погрозами Росії, застосуванням штучного інтелекту у військових цілях, напруженістю в інших частинах світу та змінами клімату.

Голова Ради науки та безпеки журналу Даніель Гольц зауважив, що деякі з факторів ризику катастрофи не були новими у 2024 році, однак науковці побачили "недостатність прогресу" щодо вирішення ключових загроз.

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"У багатьох випадках це призводить до все більш негативних і тривожних наслідків. Встановлення годинника Судного дня на 89 секунд до півночі – це попередження для всіх світових лідерів», – пояснив Гольц.

За його словами, війна Росії проти України продовжує бути "великим джерелом ядерного ризику", оскільки конфлікт, на його думку, може загостритися в будь-який момент.

Нагадаємо, в листопаді 2024 року глава Кремля Володимир Путін оновив ядерну доктрину, знизивши поріг для ядерного удару.

Ще одним джерелом нестабільності у 2024 році був Близький Схід, де тривали бойові дії між Ізраїлем та Сектором Гази, в яких брали участь інші країни, зокрема Іран.

Також військовий тиск посилив Китай, що володіє ядерною зброєю. Торік Пекін відправив кораблі та літаки у води та повітряний простір навколо Тайваню.

Крім того, в Північній Кореї продовжували випробування балістичних ракет.

"Ми уважно стежимо і сподіваємося, що перемир'я в Газі збережеться. Напруженість на Близькому Сході, включно з Іраном, все ще небезпечно нестабільна.

У світі є й інші потенційні гарячі точки, включаючи Тайвань і Північну Корею. Будь-яка з них може перетворитися на пожежу за участю ядерних держав із непередбачуваними та потенційно руйнівними результатами", – заявив Гольц.

У 2024 році швидко зросли можливості та популярність штучного інтелекту, що викликало дедалі більше занепокоєнь щодо його застосування у військових цілях. Під час свого президентства Джо Байден підписав указ щодо зменшення ризиків, які ШІ створює для національної безпеки, економіки та громадського здоров'я.

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Однак його скасував наступний президент Дональд Трамп незадовго після інавгурації.

"Досягнення штучного інтелекту починають проявлятися на полі бою в непередбачених, але тривожних проявах, і особливе занепокоєння викликає майбутня можливість застосування штучного інтелекту в ядерній зброї. Крім того, штучний інтелект все більше руйнує світову інформаційну екосистему", – додав Даніель Гольц.

Крім того, минулий рік став найспекотнішим за всю історію спостережень за даними вчених Всесвітньої метеорологічної організації ООН.

"Хоча зростання вітрової та сонячної енергії було дивовижним, світові все ще не вистачає цього, щоб запобігти найгіршим наслідкам зміни клімату", – сказав Гольц.

Нагадаємо, науковці створили ядерний годинник, який має зробити вимірювання часу точнішим, ніж будь-коли раніше.