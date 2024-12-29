Археологи виявили небачене раніше жертвоприношення в елітному 1500-річному похованні в Перу

Археологи виявили докази небаченого раніше жертвоприношення членів сім'ї – його здійснили представники стародавньої андської культури моче.

Вчені зробили генетичний аналіз поховань і припустили, що батькові принесли у жертву власного сина. Також задушили його племінницю.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі PNAS, пише IFLScience.

Представники культури моче жили на північному узбережжі Перу між 300 і 950 роками нашої ери. Вони створювали іригаційні мережі та складні міські комплекси, до яких входили пірамідальні храми, де ховали померлих.

Культура моче мала складну структуру, яка спиралася на соціальну ієрархію з політичною та релігійною елітою, що також уособлювала божества у складних ритуалах.

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Моче не залишили жодних письмових записів, однак існують іконографічні та археологічні свідчення, які дозволяють припустити, що вони практикували людські жертвоприношення.

У 2005 році археологи виявили поховання шести людей у чотирьох гробницях в Уака Као В'єхо, яке датується приблизно 500 роком нашої ери. Серед них була високопоставлена жінка, яку назвали "Сеньйора Цао", а також троє чоловіків і двоє підлітків. Останніх, ймовірно, задушили мотузками.

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Дослідники кажуть, що саме сеньйора мала найвищий статус серед усіх померлих. Її поховання – найкраще збережене серед всіх елітних, які знайшли у Перу.

Довгий час археологи припускали, що всі члени групи поховань належали до однієї сім'ї, окрім двох принесених у жертву підлітків. Однак проведений нещодавно генетичний аналіз тіл показав, що всі вони були родичами.

Ймовірно, двоє чоловіків були братами сеньйори. А третій, який помер приблизно на 40 років раніше, міг бути її дідом.

Підлітки, ймовірно, були племінником і племінницею сеньйори. Хлопець, схоже, був сином одного з похованих чоловіків. Це безпрецедентна знахідка, яка дозволяє припустити, що його принесли у жертву власному батькові.

Однак незрозуміло, вбили підлітків за їхнім власним бажанням чи з примусу.

"Існують й інші контексти поховання високопоставлених осіб, пов'язані з моче, в яких постулюється жертвоприношення через удушення. Ідея полягає в тому, що це більш приватна і гідна форма ритуального вбивства, ймовірно, зарезервована для осіб з вищим соціальним або релігійним/духовним статусом", – розповів співавтор дослідження Ларс Ферен-Шмітц.

Моче часто зображували жінок у ролях богинь і жриць, а іспанські свідчення XVI століття засвідчують, що жінки на північному узбережжі мали великий авторитет. Сеньйора Цао є яскравим прикладом цього.

Нагадаємо, вчені з’ясували, що мая Майя приносили в жертву дітей, серед яких були близнюки.