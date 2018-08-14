Як підготувати дитину до нового навчального року? 6 підказок психолога

ОНОВЛЕНО: 27.08.2021

Перехід від літнього відпочинку до навчання в школі для частини дітей є нелегким. Вони відмовляються рано вставати, капризують та з неохотою виконують домашні завдання.

Сонливість стає звичною, оскільки влітку деякі діти засинають пізніше та прокидаються без будильника.

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Це не сприяє активному включенню дитини в навчальний процес. То як підготувати дитину до 1 вересня та які кроки слід зробити найперше?

Прокидатися? Як до школи!

Залишилося два тижні, а ваша дитина досі прокидається в полудень?

Якщо так, то в перші тижні школи їй буде непросто, а бажання спати переслідуватиме навіть на улюблених уроках.

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Запропонуйте дитині вже зараз прокидатися в тій годині, коли вона це робить під час школи.

Спершу це буде незвично та може викликати незадоволення, проте ваше дбайливе пояснення дещо заспокоїть дитину.

Засинати раніше

Дитина, яка засинає пізно, не зможе прокидатися раніше.

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Може, син або донька хочуть разом з вами переглянути новий мультфільм? Піти в улюблене кафе? Отримати нову частину трилогії?

Запропонуйте їм таку ідею за те, щоб вони пішли спати швидше.

Якщо вечірній перегляд мультфільму не настільки заохочує дитину - разом поміркуйте, що їй підійде.

Заохочення має подобатися дитині, аби вона не ображалася, що її літній режим сну та прокидання зруйновано.

Проасоціюйте школу з чимось приємним та бажаним

Давайте дитині можливість обирати шкільні приладдя та заохочуйте бути креативними в цій справі.

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Якщо син любить кораблі та все, що пов’язано з морем, тоді підготовка до школи може стати чудовою подорожжю.

Разом пошукайте рюкзак з якорями, зошити із зображенням кораблів, аксесуари для навчання з морськими мотивами.

Донька любить малювати? Подумайте над набором фарб та чорнил для уроків.

Ті, хто поєднує в уяві школу з чимось бажаним, мають більше мотивації до навчання.

Саме тому приємні дрібнички та омріяні шкільні приладдя надихнуть дитину та вона почне міркувати про те, що доброго чекає її з вересня.

Поставте разом велику шкільну ціль

Дітям важливо розуміти свою мету та бачити, чи вони до неї просуваються.

Запитайте доньку чи сина, чого він чи вона хоче досягнути впродовж першого семестру.

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Це може стосуватися навчання або комунікації з однолітками, вивчення мови чи спортивних тренувань.

Важливо, аби це було привабливим для самої дитини та вона хотіла включатися в процес досягнення.

Розпитайте, як часто дитина буде відслідковувати свої успіхи та за якими критеріями.

Підкажіть їй, що ціль можна поділити на тижневі кроки: вивчити десять слів з німецької мови впродовж тижня, тоді через місяць таких слів стане сорок.

Для позначення тижневих успіхів підійде власноруч створений плакат чи мапа успіхів, яка висітиме в дитячій кімнаті, а робити перші кроки до цілі можна вже зараз.

Розпитайте про те, що запам’яталося з попереднього навчального року

Це в позитивній формі поверне дитині відчуття приналежності до свого класу та навчання.

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Завдяки підбиттю підсумків та пригадуванню радісних моментів дитина починає чекати на нові зустрічі, цікаві екскурсії та предмети. А така установка суттєво знижує тривогу перед черговим роком в школі.

Розкажіть про щоденник радості

Коли звичний режим змінюється, дуже легко скотитися до незадоволення та згадувати, як літом було гарно, а зараз – так тяжко: треба рано прокидатися, вчити уроки та допомагати по дому.

Для цього варто переключити увагу дитини на те позитивне, що трапилося сьогодні.

Розкажіть про щоденник радості, де дитина записує принаймні дві речі щодня, які їй сподобалися, викликали усмішку чи запам’яталися.

З часом вона самостійно шукатиме причини для радості та підтримуватиме себе ними в нелегкі дні.

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