Як подорожувати потягом з дітьми. Інфографіка від Укрзалізниці

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13 травня 2019

Укрзалізниця нагадала батькам правила подорожей з дітьми різного віку.

Інфографіку про це розмістили на офіційній сторінці підприємства у Facebook.

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Отож:

Безкоштовно подорожують діти до 6 років.

Для цього потрібно взяти з собою документ, який посвідчує вік дитини.

Варто врахувати, що малюкам не надають окремого місця у потязі і вам доведеться ділити одну полицю на двох.

Якщо з вами подорожують кілька дітей до 6 років і вони не поміщаються на одному (вашому) місці, доведеться окремо заплатити за ті місця, які вони займуть.

75% вартості квитка доведеться сплатити за дитину, старшу 6 років, але меншу 14-ти.

Для того, щоб скористатися знижкою, не забудьте документ, який підтвердить вік юного пасажира.

Повну вартість квитка купують для дітей, старших за 14 років. Вони вже можуть подорожувати і без супроводу дорослих.

Вік пасажирів, який дає право на знижку, визначається станом на день від'їзду!

Документи, які свідчать про вік дитини:

  • Cвідоцтво про народження (або його нотаріально(!) завірена копія)
  • Паспорт одного з батьків, де є запис про народження дитини
  • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон

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