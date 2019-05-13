Як подорожувати потягом з дітьми. Інфографіка від Укрзалізниці

Укрзалізниця нагадала батькам правила подорожей з дітьми різного віку.

Інфографіку про це розмістили на офіційній сторінці підприємства у Facebook.

Для збільшення натисніть на картинку

Отож:

Реклама:

Безкоштовно подорожують діти до 6 років.

Для цього потрібно взяти з собою документ, який посвідчує вік дитини.

Варто врахувати, що малюкам не надають окремого місця у потязі і вам доведеться ділити одну полицю на двох.

Якщо з вами подорожують кілька дітей до 6 років і вони не поміщаються на одному (вашому) місці, доведеться окремо заплатити за ті місця, які вони займуть.

75% вартості квитка доведеться сплатити за дитину, старшу 6 років, але меншу 14-ти.

Для того, щоб скористатися знижкою, не забудьте документ, який підтвердить вік юного пасажира.

Реклама:

Повну вартість квитка купують для дітей, старших за 14 років. Вони вже можуть подорожувати і без супроводу дорослих.

Вік пасажирів, який дає право на знижку, визначається станом на день від'їзду!

Документи, які свідчать про вік дитини:

Cвідоцтво про народження (або його нотаріально(!) завірена копія)

Паспорт одного з батьків, де є запис про народження дитини

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на нашій сторінці у Facebook.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу або Telegram про здоров'я та здоровий спосіб життя.