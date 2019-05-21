Школи на сході України атакують у чотири рази більше, ніж торік – ЮНІСЕФ

З початку конфлікту на сході України, який триває вже п’ять років, понад 750 навчальних закладів з обох сторін лінії конфлікту було зруйновано чи пошкоджено через бойові дії.

Такі дані оприлюднив Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ.

Фото ЮНІСЕФ

У період з січня по квітень 2019 року спостерігачі зафіксували 12 атак на школи, тоді як за аналогічний період минулого року було лише три таких випадки.

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"У школярів залишаються довгострокові психологічні і фізичні травми через конфлікт на сході Україні", – наголошує Виконавча директорка ЮНІСЕФ Генрієтта Фор,

"Ритм шкільного життя порушують обстріли, що змушують дітей ховатися в підвалах і бомбосховищах. У багатьох випадках діти занадто налякані, щоб вчитися.

Зруйновані класи, вікна, закладені мішками з піском, щоб захистити дітей від випадкових куль – не місце для навчання. Всі сторони конфлікту повинні захищати школи і убезпечувати дітей", – пояснює вона.

Через близькість до військових об’єктів, баз, складів і контрольно-пропускних пунктів школярі опиняються у серйозній небезпеці. Окрім цього, безпеці та психологічному здоров’ю дітей загрожують міни та вибухонебезпечні пережитки війни, що призводять до травм та стресу.

ЮНІСЕФ закликає закликає всі держави, включаючи Україну, прийняти Декларацію про безпеку шкіл – міжурядове політичне зобов’язання про вжиття конкретних заходів для захисту учнів, освітян та навчальних закладів від навмисних і випадкових атак під час збройного конфлікту.

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