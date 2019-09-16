Інспекції без попереджень: як нова міністерка МОЗ планує перевіряти лікарні

Очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька сказала, що планує без попереджень навідуватися з інспекціями до українських закладів охорони здоров'я.

Про це вона розповіла під час онлайн-зустрічі щодо захисту прав пацієнтів в Україні, повідомляє Укрінформ.

– Ми плануватимемо з нашими партнерами спільну діяльність та робитимемо візити у заклади системи охорони здоров’я. Такі візити треба робити не лише у заклади психіатрії, а й в інші лікарні. Думаю, що ми це робитимемо. Так що чекайте нас по усій Україні, – зазначила Скалецька.

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Очільниця МОЗ Зоряна Скалецька

На запитання, чи приїжджатиме міністерка без попереджень, Скалецька відповіла, що однозначно так.

– Я ж можу просто прийти та поцікавитися у пацієнтів, як їхні справи. Навіть якщо після цього у мене будуть запитання до місцевої влади, як вони виконують свої функції, – сказала міністерка.

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