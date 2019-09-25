Скандал у МОЗ, день другий: протести “Геть Супрун”, бунт журналістів і черги на роботу

Після публікації аудіозапису розмови заступника міністра охорони здоров’я Михайла Загрійчука з директоратами МОЗ, заяви працівників про тиск з боку нового керівництва міністерства, пристрасті лише наростають.

Прем'єр-міністр заявив, що "уважно вивчає ситуацію" і довіряє нинішній міністерці Зоряні Скалецькій.

Міністерка заявила, що чекає всі сторони до себе на зустріч.

Тим часом за один неповний робочий день під МОЗ пройшло два мітинги - за і проти, а журналісти збунтувались проти комунікаційної політики відомства.

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Ранок. У МОЗ – перший день аудиту працівників.

Фейсбук починає наповнюватися фотографіями черги в МОЗ.

Черга на вхід на роботу в МОЗ, фото Ірини Литовченко

Працівники не можуть одразу зайти на роботу. Тепер мають відзначатися у журналі, що прийшли:

"Від ранку на вході нас зустрічають списки, в яких мусимо розписатися за свою присутність. І на виході ввечері теж", – очільниця директорату Ірина Литовченко.

"Це аудит? Журнал на вході, в якому потрібно поставити хрестик напроти прізвища і який спровокував чергу на вхід, що у 9:15 ще не всі змогли зайти, то є метод заміру ефективності в сучасному світі?

Робочий процес зірвано десь на годину – аве, аудит! А працювати ми тоді коли будемо?", – Інна Онищенко.

Друзі, у нас тепер країна в смартфоні. І повна дiджиталізація. Як в таких умовах "ефективності" використання робочого часу дати українському народу реальний результат і покращити ситуацію в сфері охорони здоров'я – невідомо", – Павло Поламарчук.

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10:45

На лавочках неподалік Міністерства охорони здоров’я сидять і стоять люди з прапорами. Зазвичай це люди середнього чи поважного віку.

Люди з прапорами прийшли під МОЗ. Фото Стаса Грещишина

– Ми до МОЗу, – каже чоловік з прапором, який представляється Ігорем з профспілки медичних працівників Києва. – Є новая власть, але ніяк не може піти старая власть.

Надо помочь, чтоб быстрее пришла новая власть и начала шо-то решать, какие-то вопросы по поводу того, как мы будем жить дальше, по поводу здравохранения. Ми профсоюз.

– Виходить, що всі ці люди (які сидять і стоять навколо – УП) – це медична профспілка?

– Ну да.

– Ви самоорганізувалися?

– Да.

– А чого не може піти стара влада, ви можете пояснити?

– Подумайте. Им там неплохо, наверное. Кто ж хочет кресло покидать.

– А хто не хоче іти?

– Стара власть.

– А хто конкретно? Є ж новий міністр, нові заступники.

– Чиновников же там немало.

– А ви хочете, щоб всі чиновники пішли?

– Все старые, да, и пришли все новые.

– Всі 200? (у МОЗ зараз 260 – уточнення УП)

– Желательно всі.

***

Під МОЗ саме о цій порі вони прийшли неспроста.

На 11:00 оголошена акція на підтримку працівників МОЗ, які напередодні звернулися до прем’єр-міністра з проханням втрутитись, оскільки "дії нового керівництва МОЗ загрожують реформі".

23 вересня заступник новопризначеної міністерки Зоряни Скалецької Михайло Загрійчук хотів, аби звільнилася обрана за конкурсом очільниця директорату з медичних послуг Оксана Сухорукова. Причина – "розбіжності у поглядах".

УП отримала аудіозапис розмови Загрійчука з іншими працівниками директоратів, його можна прослухати і прочитати конспект тут.

В цей же час об 11 у приміщенні міністерства починається брифінг радника міністра охорони здоров’я Дмитра Раімова та першого заступника міністра Андрія Семиволоса.

"А ви слухали аудіозапис?"

– Прийшла сюди, бо це важливо. Навіть пари довелося пропустити, – усміхається студентка медичного вишу.

– Я звичайний киянин і під час прослуховування стенограми мене дуже схвилювало, що заступник прямим чином тиснув на співробітників та вимагав аби вони звільнили свої посади, – розповідає організатор події Віталій Селик, голова громадської бюджетної комісії у організації "Громадський бюджет Києва".

– Вперше таке бачу, – шепоче колезі представниця однієї з ГО, киваючи на охорону в бронежилетах.

Автор фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

– Я знаю, там зараз відбувається прес-брифінг, – каже Владислав Грезев, засновник Lobby X. – Він організований новим радником з питань комунікації, тож давайте трохи поскандуємо, щоб він почув нас. У мене навіть є заготоване скандування.

– Не чіпайте державних службовців! – починає скандування. Люди підхоплюють.

Автор фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Незнайомець з натовпу обурюється акції:

– Представтеся! –просять чоловіка з натовпу..

– Я займався оцінками експертності в тому числі держслужбовців!

– Ви слухали викладений аудіозапис? – запитує Грезев.

– Я не знаю, про що ви говорите! – роздратовано махає рукою чоловік.

– Так може ви прослухуєте, ми ж з приводу цього тут зібралися.

– Ви боїтеся альтернативної думки! І це ваша біда, – ігнорує зауваження чоловік і йде.

Ми впізнаємо цього чоловіка. Це Ігор Найда, керівник Центру інновацій "Сходи в майбутнє" і радник екс-очільника МОЗ Олега Мусія.

– Аудит треба провести обов’язково. Ніхто нікого не звільняє, я є фахівець, HR, і з 2014 року я можу дати оцінку будь-якій особі на предмет виконання цілей та задач, – каже.

Найда стверджує, що вже надавав в комітет здоров’я нації свої пропозиції щодо оцінювання держслужбовців:

– Радуцький звернувся, і не лише до мене, щоб ми надали ці пропозиції. Зараз ми їх систематизуємо.

"Геть Супрун" із запахом алкоголю

Після кількох промов та скандувань прихильники реформи потрохи розходяться.

А під МОЗ приходять інші люди, які чекали з прапорами на лавочках.

Від деяких з них чути міцний запах алкоголю. Вони розгортають плакати: "Геть Супрун" та "Геть пінгвінів".

Фото Віталія Сеника

Починається сутичка між противниками та прихильниками команди Супрун.

– Як можна, щоб скора на давлєніє не виїжджала! – кричать противники.

На цю катавасію розгублено дивиться дівчина і питає, що коїться.

– Хочуть, щоб Супрун пішла, – пояснює одна з журналісток.

– Але ж вона і так пішла, – здивовано перепитує дівчина.

Їй розгублено усміхаються у відповідь.

Цей мітинг модерує Валерій Пільгун, голова правління Всеукраїнської незалежної профспілки працівників соціальних установ та громадських об'єднань.

Каже, дає новій команді від 10 до 30 днів для проведення аудиту:

– Хочемо, щоб сказали нам, громадянам, які є результати тієї медичної реформи і яка насправді ситуація в системі охорони здоров’я. Ми маємо знати ту правду, яка є в реальності.

На питання, чи слухали вони викладений аудіозапис, незнайомий кремезний чоловік у спортивному костюмі відповідає:

– Звичайно! Заступник молодець!

Фото Наталії Бушковської

Тим часом всередині МОЗ

11:05

Радник міністра Дмитро Раімов оголошує план брифінгу: створення Офісу пацієнта, російські соцмережі в МОЗ, ситуація з Одеським медвишем, Інститут раку, оголошення в стилі "К нам едет ревизор", і скандал з працівниками МОЗ.

Першу скрипку на зустрічі грає Дмитро Раімов, заступник міністра Андрій Семиволос говорить лише по ситуації в заблокованому Одеському медуніверситеті.

Каже, що МОЗ не підтримує жодну сторону конфлікту і хоче повернути контроль над університетом і провести вибори. Але зізнається, що перемовини в Одесі результату не принесли.

– Ми маємо відпускати пане Семиволоса… – каже Раімов, не даючи можливості журналістам поставити жодного запитання. Пропонує самостійно відповісти на питання медіа.

Журналісти обурюються, що не можуть поставити заступнику міністра жодного питання:

– Ми до пана Семиволоса прийшли, ми хочемо йому питання поставити! Він же заступник цілий, а ви тільки радник!

Зрештою, розмова продовжується, але ненадовго.

Кілька питань по Одеському медвиші та орфанних хворих. Журналістка з залу починає питати про поточну ситуацію у МОЗ:

– Чому співробітників МОЗ пускають по списках? Вони скаржаться, що їхню роботу заблоковано, вони почали пізніше роботу, ніж зазвичай. Для чого вводять такі заходи? І друге питання: пан Дмитро наголошував, що цей конфлікт почався нібито через аудит співробітників…

Поки журналістка ставить запитання, заступник міністра встає і йде до виходу без пояснень.

– Пане Андрію, я і вам це питання ставила, – кидає навздогін заступнику журналістка.

Семиволос ніяк не реагує і виходить з зали.

– Перепрошую, в пана Андрія дійсно робоча нарада запланована… – каже Раімов.

Журналісти обурюються:

– Нащо ви тоді нас зібрали, якщо у нього немає часу?

– Якщо я вам не цікавий, можемо зупинити… – реагує Раімов.

Журналісти навперебій:

– Він заступник міністра, і він буде відповідати за роботу!

– Це неправильно, що ви зібрали таку кількість ЗМІ і не можете відповісти на запитання!

– Це нечесно!

Зрештою, на кільканадцять хвилин розмова продовжується, але вже без заступника міністра.

– На аудіозаписі "Укрправди" йдеться, що радниця міністра прямо казала одному з підлеглих, що треба робити закупки конкретного препарату за конкретну суму.

Чи вбачає в цьому МОЗ ознаки корупційного кримінального злочину? І чи будуть звертатися з цього приводу до Нацполіції? – питає журналістка з залу.

– Якщо дозволите, я ще раз переслухаю записи, які були опубліковані, і тоді зможу прокоментувати, – каже Раімов.

– Замміністра хотілося почути з цього приводу.

– Почуєте. Наступного разу. Це питання дослідить міністр.

Говорить Дмитро Раімов і про оголошений аудит в МОЗ.

Показує наказ держсекретаря про аудит і запевняє, що в нього відноситься і питання, чи є співробітники на робочому місці.

Журналіст: Але у вас електронна система!

Дмитро Раімов: "Це питання документарне, є прописані в законодавстві процедури по реєстрації співробітників. Що стосується інформації, що хтось зайшов раніше, хтось пізніше. Мої колеги повідомляли, що не було черг.

Якщо були черги, питання треба поставити тим, хто займається входом і виходом з будівлі. Це, як я розумію, Національна гвардія.

Це частина аудиту, бо ми від громадських організацій отримували інформацію, що співробітники МОЗ в робочий час на були на робочому місці.

Коли виходить з канцелярії держсекретаря наказ про аудит, починається інформаційна кампанія, що аудит, як так.

Ніхто людей не виганяє. Залишаться найкращі, найефективніші.

Буде проведений аудит і за його результатами буде оптимізована структура міністерства, щоб продовжувати реформу".

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На брифінг Дмитра відреагувала Ірина Литовченко, керівниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції МОЗ.

Згідно з аудіозаписом, отриманим УП, її теж хочуть звільнити, бо вона не задовольняє нову команду.

Вона звинувачує Раімова у брехні. Далі - її пряма мова:

❌ Фейк 1: Аудит - особлива норма

✅ Правда: Нарешті побачила фото наказу і тепер можу сказати, що в документі йде мова не про аудит, а про ЩОРІЧНЕ оцінювання результатів службової діяльності. Воно регулюється постановою 640, що була підписана у 2017(!) році, і проводиться кожного року в жовтні-листопаді. Це рутинна процедура для кожного держслужбовця, яку ми вже проходили.

❌ Фейк 2: Наказ про аудит був підписаний 24 вересня

✅ Правда: Наказ був завантажений для підписання 24 вересня о 17:22, а підписаний о 17:24. НЕЙМОВІРНА швидкість прийняття рішень.

❌ Фейк 3: Списки на охороні - частина процедури аудиту

✅ Правда: Щорічне оцінювання результатів службової діяльності - оцінка виконання завдань (KPI), а не внутрішнього трудового розпорядку.

❌ Фейк 4: Жодних пропозицій комусь на звільнення не було

✅ Правда: Було. Це підтвердив заступник міністра охорони здоров’я Загрійчук у своєму коментарі для LB.UA, опублікованому ще вчора.

❌ Фейк 5: Зустріч Загрійчука і Сухорукової відбулась вчора (24.09.2019) після прийняття рішення про проведення аудиту

✅ Правда: Зустріч відбулася за один день (23.09.2019) до дня, на який посилається Раімов".

"Супрун умертвляла людей"

– Чо ви не пускаєте? – намагається по завершенню брифінгу прорватися через правоохоронців у будівлю МОЗ жінка поважного віку, яка прийшла на акцію проти держслужбовців, які виступили проти дій нового керівництва.

Фото Ірини Андрейців

Біля дверей на вході крутиться чоловік зі значком прапора на лацкані піджака:

– Я промадський діяч, просто підтримую нову владу, – каже. – Вони ж реформу хочуть оце… Вона (Супрун – УП) умертвляла людей.

– Як?

– Скільки людей повмирало! Скорих помощь вона не викликала!

– То Супрун мала викликати "швидку" допомогу?

– Аякже!

– І куда?

– Разрєшить вона мала! А вона запрітила! Ми за те, що там прозоро все було і щоб вони открили людям!

– А хто зараз міністр охорони здоров’я?

– Новий же… Зеленський поставив женщіну, забув, як її… Як міністра звуть?

– Супрун? – реагує жінка поважного віку з яскравим макіяжем. – Та вже вона нє. Новая? Зоряна… как-то…

– Вона напішет, – обертається до жінки чоловік. Вона бере його під руку і вони припиняють розмову.

– Ну ви ж чомусь прийшли сюди… – кажу.

– Давайте за інтерв’ю хоть какіє-то там 500, я знаю…

– Ви хочете, щоб я вам платила за те, щоб ви зі мною поговорили?

– От шутит, шутит… – відповідає замість нього жінка і швиденько йде з території МОЗ.

Ірина Андрейців, Наталія Бушковська, УП