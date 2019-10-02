Директори шкіл і садків не мають бути крайніми у (не) допуску дітей через вакцинацію – заступниця міністра МОН

У питаннях допуску чи недопуску дитини до школи чи садка через (не) вакцинацію крайніми стали директори.

Про це під час засідання парламентського комітету з питань здоров’я нації заявила заступниця міністерки освіти та науки Любомира Мандзій.

Любомира Мандзій

"Прикро, але директори шкіл та директори закладів дошкільної освіти фактично стали крайніми.

Якщо рішення про відвідини школи має приймати директор школи на підставі наявності довідки про щеплення, то, даруйте, це не є повноваженнями директора школи", – сказала заступниця міністра.

Вона пояснила, що Міносвіти готове долучитися до вдосколення нинішньої системи:

"Ми не хочемо бути крайніми і не хочемо переводити стрілки на інші міністерства. Ми налаштовані співпрацювати і врегулювати цю ситуацію".

Нагадаємо, Стаття 15 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає: дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється.

Ця норма покликана захистити здоров’я та життя дітей, адже в Україні - ускладнена епідемічна ситуація та вже два роки триває спалах кору.

Перебування нещеплених дітей в організованих колективах створює ризик виникнення спалахів інфекційних хвороб, що є загрозою для життя та здоров’я не лише учнів, а й членів їхніх сімей та працівників закладів освіти.

"Якщо батьки відмовляються від вакцинації, то вони мають право обрати альтернативну форму навчання, наприклад, дистанційну чи індивідуальну. Тобто держава в будь-якому випадку надасть можливість та доступ кожній дитині до шкільної освіти", – сказала тоді ще очільниця МОН Лілія Гриневич.

Але питання допуску чи недопуску дитини до школи фактично лягло на плечі місцевої влади та директорів.

Наприклад, у Києві наприкінці серпня заявили, що не будуть забороняти невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти. Але приймати нових дітей, які не мають щеплень, ніхто не буде, зазначила директорка департаменту освіти та науки КМДА Олена Фіданян:

"Тих, хто вже зараховані, відраховувати ми не маємо права, адже відрахування дитини відбувається лише за власною заявою батьків. Немає заяви – ми не можемо відрахувати дитину",– заявила вона.

Втім, у разі низького рівня вакцинації та погіршення статистичних даних про наявність захворювань, влада Києва буде змушена обмежувати доступ невакцинованих дітей до закладів освіти та забезпечувати їх правом на дистанційну освіту.